La crisi mistica del ‘seminarista’ Toma: Greco nomina Gesù, clima da crociata in Consiglio

Dopo la maledizione lanciata ieri all'indirizzo del consigliere pentastellato, finita in cronaca nazionale, il governatore riscopre la vena cattolica e si urta per le parole del grillino che ha citato Caifa e il martirio di Cristo. Con lui anche il presidente del Consiglio regionale

di Lucia Sammartino

CAMPOBASSO. Quando si arriva a parlare dei costi della casta, la maggioranza fa quadrato e il nervosismo si fa evidente.

Si trascende, si alzano i toni, si cercano scuse, ci si mette sulla difensiva, si citano norme ed esempi a volte nemmeno calzanti. Si urla, si sbraita e si approfitta ‘della qualsiasi’ per distrarre l’attenzione.

E anche oggi è finita ‘a schifio’ la seduta antimeridiana del Consiglio regionale dedicato, per il terzo giorno consecutivo alla Legge di Stabilità.

In discussione gli emendamenti presentati dalle minoranze e quelli del Movimento 5 Stelle, nel caso di specie, sono assolutamente in linea con il dna dei pentastellati.

Nulla di nuovo sotto il sole: le proposte riguardano la riduzione di alcune indennità aggiuntive che ‘gonfiano’ la busta paga dei consiglieri regionali, l’accelerazione della normativa (ormai imposta) che si occuperà entro il prossimo mese del taglio dei vitalizi agli ex consiglieri regionali, la riduzione del 20% delle indennità di carica del Governatore, degli assessori e del presidente del Consiglio regionale, la riduzione del numero dei consiglieri del presidente e la rideterminazione dei compensi (a proposito, il governatore Toma ha anche nominato una nuova consulente).

Emendamenti sui quali si è registrata la convergenza del Partito Democratico e di Aida Romagnuolo che ha votato a sostegno delle proposte della minoranza anche per quanto attiene la riduzione dei ‘costi della casta’.

Dall’altra parte della barricata, invece, il muro. Complice la politica del Governo Conte, le normative da recepire sui tagli ai vitalizi (degli ex politici, perché dal 2013 non sono più erogati ai consiglieri regionali), la possibilità che altri agiscano per loro sulle retribuzioni degli eletti che siedono a Palazzo D’Aimmo, il discorso si fa quasi surreale.

Viene fuori di tutto: “cosa penseranno di noi i consiglieri regionali delle altre regioni?” dice qualcuno. “Nessuno ci ha fatto santi quando nel 2013 abbiamo tagliato i vitalizi…” sussurra fuori microfono qualche altro.

Ma quando dal Movimento si rimarca che lo stipendio di Toma, 13mila 500 euro circa, è leggermente superiore a quello del governatore della Lombardia, che di abitanti ne ha parecchi milioni in più, non si registrano né repliche né commenti né proteste.

Fino a quando, il ‘solito’ Andrea Greco – che si dichiara molto più fortunato di tanti molisani – irrompe con il suo ‘ragionamento’ tra la filosofia e la dottrina.

“Sono 3 giorni che siamo in Consiglio regionale per l'approvazione del Bilancio, tre giorni di dure lotte per difendere i soldi di tutti i molisani con proposte alternative – spiega Andrea Greco - . Ne ho viste tante di cose assurde in questi tre giorni, ma oggi sono senza parole. Forse qualcosa che va anche oltre la maledizione’ che ieri mi è stata lanciata. Questa mattina, mentre ci stavano bocciando tutti gli emendamenti che abbiamo presentato per diminuire i privilegi e i costi della politica, io sono intervenuto per spiegare il concetto di ‘politicamente giusto’: ho riportato in aula il racconto del processo di Caifa e di quando disse, riferendosi a Gesù, che è meglio che muoia un uomo solo, anche se giusto, piuttosto che perisca tutto il popolo. Naturalmente tutto il mio discorso era teso a far capire come ciò che è giusto per la politica, per le leggi, spesso non è giusto per i cittadini e per chi vive continuamente il disagio dell'indigenza fuori da questi palazzi” dice ancora il portavoce del Movimento 5 Stelle, che ieri è stato oggetto della ‘maledizione’ lanciata da Toma.

“A quel punto – spiega ancora Greco - ha preso la parola il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, dicendo che sono stato oltraggioso verso la religione accostandomi a nostro Signore. Addirittura Toma ha preso la parola e, dicendo che stava per venirgli un malore, si è fatto il segno della croce.

L'imbarazzo di gran parte della maggioranza si poteva tagliare con il coltello: sguardi attoniti e atterriti”.

Il governatore ricorda, prima di farsi il segno della croce, di essere stato seminarista, glorioso passato che 24 ore prima deve essergli sfuggito visto che ha indirizzato parole davvero 'poco cristiane' nei confronti dello stesso Greco, da tempo nel mirino.

Immediatamente dopo, dalla maggioranza è arrivata la richiesta di verifica del numero legale (caduto già ad apertura dei lavori, questa mattina, ndr).

“A quel punto - conclude Greco - la maggioranza si alza ed esce dall'aula, così da farlo cadere e di conseguenza tutti a casa. Per oggi. Tanto i problemi dei cittadini possono aspettare”.

Consiglio aggiornato a giovedì mattina, qualcuno ‘suggerisce’ che lo stop ai lavori serva per poter andare a godere delle Carresi. Tant’è.

L’unica apertura registrata nella mattinata di Consiglio regionale riguarda un emendamento proposto dal Partito Democratico sulla riduzione dell’accisa, per chi vive nei Comuni montani, sul consumo di gas metano. Un salasso al quale migliaia di famiglie sono sottoposte per mesi, visto che gli inverni in Molise sono lunghi e rigidi.

“Un provvedimento atteso, giusto, che ristabilisce equità e, soprattutto, assicurerà un indubbio vantaggio economico alle famiglie che vivono in montagna – commenta Micaela Fanelli che ha molto insistito nel corso dei lavori affinché fosse preso nella giusta considerazione -. Ringrazio i colleghi, il presidente Di Lucente e il governatore Toma per aver accolto la nostra proposta: nel corso della discussione sulla Legge di Stabilità è infatti emersa, da parte di tutte le forze politiche, l’esigenza di raccogliere la proposta del Pd per agevolare le famiglie che risiedono in zone dove le condizioni meteorologiche determinano un maggior consumo e quindi un esborso più alto per il riscaldamento delle proprie abitazioni.

Non appare equo, difatti, che a chi vive in aree particolarmente rigide, sia applicata la stessa accisa prevista per chi risiede sulla costa o in collina. E siamo felici che l’intero Consiglio abbia assunto l’impegno politico e amministrativo di riequilibrare tale disparità di trattamento. Attendiamo ora con fiducia l’approvazione dell’ordine del giorno al “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019 – 2021” (originariamente presentato alla Legge di Stabilità) quando, ne siamo certi, tutto il Consiglio regionale continuerà a dimostrare unità nel porre le esigenze dei cittadini al primo posto dell’agenda politica”.

