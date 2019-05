Il Molise nella ciclovia Adriatica: 19 milioni di euro per realizzare il percorso

Per collegare tutto il versante orientale della penisola, dal Veneto alla Puglia, con possibili connessioni anche con le regioni balcaniche

CAMPOBASSO. Il Molise nella Ciclovia turistica ‘Adriatica’. Un percorso per collegare tutto il versante orientale della penisola, dal Veneto alla Puglia, che passa per il Molise e prevede un investimento di 19 milioni di euro.

Il protocollo d'intesa per la progettazione e la realizzazione del tracciato verde sarà firmato a Roma, nella sede del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le Regioni Marche (capofila), Veneto, Emilia Romagna, Molise, Puglia e Abruzzo. Ma ulteriori finanziamenti per la ciclovia Adriatica potrebbero arrivare da fondi europei per le grandi infrastrutture, come le reti di trasporto trans-europee.

Si parla infatti di collegare il tracciato a un grande percorso già esistente, dal Baltico all'Adriatico (meglio conosciuto come Eurovelo 9) o addirittura proporre un nuovo percorso circumciclabile adriatico-ionico, che parte dall'Italia e attraversa Slovenia, Croazia, Albania e Grecia, ovvero tutte le nazioni che si affacciano sull'Adriatico, con intermodalità bici/nave.

