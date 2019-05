Isernia, D'Uva in campo alle Europee: rilanciato l'allarme mafia nigeriana

L'esponente di Forza Nuova in testa al corteo nazionalista contro l'immigrazione selvaggia. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

ISERNIA. "Diritto alla casa, diritto al lavoro; non ce l'abbiamo noi, non ce l'avranno loro". Il grido di battaglia è servito, quel "loro", "i nuovi invasori", come li chiamano, hanno i connotati degli "immigrati clandestini" che avrebbero riempito il Molise.

Forza Nuova sfila a Isernia per dire stop al degrado e all'immigrazione selvaggia. Partenza dal Monumento ai caduti, arrivo in piazza Stazione, con fumogeni tricolore e megafoni, per rivendicare la necessità di uno Stato forte contro l'instabilità politica e la mancanza di sicurezza nelle città. In testa al corteo del partito di estrema destra, l'isernino Giustino D'Uva, candidato alle Europee del 26 maggio, che non esita a parlare dell'esistenza di soggetti legati alla mafia nigeriana, in regione, nel silenzio quasi totale delle istituzioni.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A GIUSTINO D'UVA

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale