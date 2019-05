Si terrà a Campobasso il primo congresso nazionale scuole sicure

L’evento, che si terrà nella sala convegni del al Coriolis, è fissato per venerdì 10 maggio dalle ore 9:00 alle ore 14:00 ed è aperto a tutti



CAMPOBASSO. Il 10 maggio nella sala convegni della struttura Coriolis di Ripalimosani dalle ore 9.30 alle 14.00 si terrà il 1° Congresso Nazionale Scuole Sicure, la partecipazione è pubblica e gratuita. I lavori si apriranno alle ore 9.30 e vedranno il susseguirsi degli interventi di quanti in questi anni sono stati coinvolti, non solo nel denunciare tutte le mancanze riscontrate, ma che hanno voluto, nelle loro singole professionalità, dare il proprio contribuito per scovare e scoprire nuove ed opportune soluzioni, non solo costruttive ma anche, legislative per garantire la sicurezza a tutti i lavoratori della Scuola, e soprattutto per i più giovani scolari.

Si parlerà delle varie e variegate opportunità di azione, per creare un punto nuovo di partenza per l’analisi della situazione ad oggi, e per stilare un crono programma da esporre al Governo ed alle Istituzioni nazionali. “Il Molise e quel terremoto –scrivono dal comitato nazionale- puntuale torna a ricordare la nostra voglia e necessità di esistere quali Comitati attivi per la sicurezza generale e nel particolare per le scuole pubbliche. Quel terremoto che torna a rafforzare, non solo i concetti, ma, ancora più forte, per costringere ad azioni concrete e non spot le amministrazioni e gli Enti proprietari degli edifici sensibili nel metterli in sicurezza. Sicurezza, quella vera”.

Tra i partecipanti ci preme sottolineare la presenza dell’amico Antonio Morelli – presidente del Comitato Vittime della scuola di San Giuliano di Puglia (CB) – l’Associazione scientifica culturale MASTER con il relatore Giuseppe Ing. D’Aria; gli interventi di Roberto Ing. Di Girolamo e Alessandro Ing. Martelli. L’invito è stato inoltrato a tutte le figure afferenti alla Scuola, alla rappresentanza parlamentare molisana, oltre che, al Governo Italiano, precisamente al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al quale è stato consegnato personalmente l’invito – ai Sigg. Ministri dell’Istruzione e dei LL.PP. – oltre che alle relative Commissioni parlamentari.

