Parata dei big, arriva Di Maio: il vice premier a Campobasso per tirare la volata a Gravina e al M5s

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, leader politico del Movimento, terrà un comizio alle 19.30 in piazza Prefettura. Con lui i candidati alle elezioni Europee e Amministrative



CAMPOBASSO. Luigi Di Maio dà il via alla parata dei big della politica. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, leader del M5s, sarà a Campobasso mercoledì 8 maggio, nell’ambito del tour #ContinuareXCambiare.

Il vice premier sarà alle 19.30 in piazza Prefettura per incontrare i cittadini e tirare la volata al candidato sindaco di Campobasso Roberto Gravina. Con lui, sul palco, i portavoce del M5s e i candidati alle elezioni Europee e Amministrative.

Di Maio torna nel capoluogo regionale a distanza di un anno dalla precedente visita. Il 20 aprile del 2018 arrivò a Campobasso per chiudere la campagna elettorale delle Regionali. Lui e Alessandro Di Battista allora in piazza Municipio con Andrea Greco, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in piazza Prefettura con Donato Toma. Per una sfida tra super big della politica, quando il Molise era stato definito il piccolo 'Ohio d’Italia', vista la valenza della prova elettorale.

Adesso il clima è cambiato, ma Campobasso resta tra comunque sotto i riflettori della politica nazionale. Di Maio arriverà in Molise dopo aver partecipato alla riunione del Consiglio dei Ministri, convocato alle 10 a Palazzo Chigi, per discutere anche del delicato caso Siri.

“Luigi Di Maio – fanno sapere dal M5s - arriva in Molise per raccontare ciò che il MoVimento 5 Stelle sta facendo e vuole fare in Italia e in Europa. Ad esempio per parlare di Decreto Dignità, SpazzaCorrotti, Reddito di Cittadinanza, Quota 100, taglio dei vitalizi, provvedimenti che sembravano impensabili e che invece oggi sono legge. Sappiamo bene - concludono i Cinque stelle - che la strada è ancora lunga, ma il percorso è tracciato: salario minimo, taglio dei Parlamentari, legge sull’acqua pubblica. Ma dobbiamo anche dare finalmente al Paese una legge sul conflitto d’interessi e dobbiamo togliere i partiti dalla sanità”.

C.S.

