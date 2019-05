Frane e dissesti stradali, il comitato spontaneo di protesta annuncia battaglia

Da Bagnoli del Trigno arriva l’appello alle istituzioni, intanto prevista l’occupazione pacifica della Trignina

BAGNOLI DEL TRIGNO. Lo stato di salute delle strade molisane da tempo verte in condizioni drammatiche e, questa volta, ad alzare la voce sono i cittadini di Bagnoli del Trigno, uniti nel comitato spontaneo di protesta, i quali si rivolgono duramente alla politica e alle istituzioni regionali.

“Superstrada a quattro corsie al posto dell’autostrada, aviosuperficie, metropolitana leggera, elettrificazione della rete ferroviaria, turisti che arriveranno da tutte le parti del mondo, B&B che apriranno a frotte: mentre il teatrino della politica molisana si affanna ad offrire proclami per guadagnare consenso e tenere a bada le sofferenze ed il cattivo umore dei molisani, i problemi del territorio incancreniscono nell’inadempienza più totale delle istituzioni e degli addetti ai lavori.

Dal maggio dell’anno scorso ad oggi la situazione è notevolmente aggravata. La strada per “Sprondasino”, Strada Provinciale 69 è franata in più parti, al km. 20,300, il punto già critico ed oggetto di lavori dopo le proteste dell’anno scorso, ha raggiunto nuovamente il livello massimo di pericolosità in quanto il terreno tolto dal lato opposto per allargare la carreggiata è scivolato a valle lasciando sul fianco un burrone a dir poco pauroso. La rete di protezione comincerà ad essere spostata in continuazione restringendo la carreggiata sempre di più: punto e a capo!

La strada per Civitanova del Sannio, interessata da altra frana e da lavori simili avvenuti dopo la protesta, continua ad essere interessata da movimento più lento, ma inesorabilmente progressivo, senza che si provveda a lavori strutturali.

La strada per Salcito è chiusa ormai da tempo e non se ne parla a programmare lavori per consentire di riaprirla, il bello è che la variante prevista, poco più di una mulattiera, è priva di segnaletica per cui chi ci si avventura rischia di perdersi in un dedalo di vie di campagna.

La Strada verso Pietracupa e quindi per Campobasso è ridotta anche peggio di un colabrodo, stracolma di buche e crateri per cui diventa percorribile a fatica. A tutto questo, già preesistente, non risolto ed aggravato, si è aggiunta la beffa. L’accesso alla Trignina, in località Sprondasino, è chiuso ormai da mesi perché interessato da altra frana; occorre accedere ad una variante che, ironia della sorte, è a sua volta impegnata da altra frana oltre che dalla percorrenza di un vecchio ponte su cui due auto trovano difficoltà a passare contemporaneamente.

A questa situazione – concludono dal comitato- risponderemo in modo adeguato. Sono allo studio forme di protesta molto incisive, anche in raccordo con la comunità bagnolese in Roma: si profila di non andare a votare in massa per le elezioni europee e si paventa l’occupazione della Trignina. Il silenzio è finito, il Comitato si farà sentire ed organizzerà forme di lotta dure ed eclatanti cui invita a partecipare, sin d’ora, i Sindaci e le popolazioni interessate”.

