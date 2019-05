Elezioni 2019, Pedicini in Molise: con M5S accesso rapido ai fondi europei

Giunge anche il monito dell'europarlamentare: “Attenzione ai vecchi politici”. E sul caso Siri: "C'è bisogno di dare sicurezze ai cittadini". GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

ISERNIA. “In questi 5 anni al Parlamento europeo il Molise più volte è stato oggetto di attenzione, grazie alla voce del M5S. L’obiettivo ora è continuare questo lavoro, rendendo il Sud sempre più protagonista”, queste le parole del portavoce M5S in Europa Piernicola Pedicini, oggi a Isernia per tirare la volata verso le elezioni europee.

“Insieme - commenta con i portavoce in regione Andrea Greco e Vittorio Nola - racconteremo ciò che è stato fatto in Europa e quello che ancora bisogna fare. Bisogna mettere in guardia i cittadini su come i politici dei vecchi partiti si siano disinteressati a qualunque questione di interesse per il nostro Paese, perdendo numerose occasioni. Con il M5S le cose sono cambiate, ma c’è ancora molto da fare. Ne parleremo ancora una volta e, come sempre, tra i cittadini che sono l’anima di questo cambiamento”.



Una nota anche sul caso Siri, domani in esame in un delicatissimo consiglio dei ministri: "Noi crediamo che la presunzione di innocenza vada salvaguardata sempre, ma c'è anche un diritto dei cittadini nell'essere al sicuro che un ruolo pubblico non possa impattare negativamente sul loro futuro".

Dopo gli incontri di ieri a Termoli e Campomarino, domani sono previsti incontri a Riccia e in serata con il vicepremier Luigi Di Maio a Campobasso, insieme a tanti portavoce e ai candidati alle elezioni europee e alle amministrative. L’appuntamento è alle 19.30 in piazza Gabriele Pepe.

Pietro Ranieri

