Il Museo del Paleolitico ha il suo nuovo direttore, si tratta di Enza Zullo

L’architetto è stata scelta attraverso una graduatoria, oggi la nomina a capo del Raggruppamento 1

ISERNIA. È stato pubblicato sul sito web del Polo Museale del Molise la graduatoria per la nomina dei direttori dei Raggruppamenti (Museo / Area archeologica / Luogo della cultura) del Polo Museale del Molise (Ministero per i beni e le attività culturali). Per effetto della graduatoria, l'architetto Enza Zullo è il nuovo direttore del Raggruppamento 1, ossia del Museo nazionale del Paleolitico e del Museo archeologico di Santa Maria delle Monache.

