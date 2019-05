Comunali, Gravina incontra i cittadini: domani il tour nel quartiere San Giovanni dei Gelsi

Il candidato sindaco del M5s sarà accompagnato dagli aspiranti consiglieri. Confronto pubblico nel Parco del quartiere

CAMPOBASSO. Elezioni comunali, continua il tour dei quartieri di Roberto Gravina, candidato sindaco del Movimento 5 stelle. Dopo l’incontro di martedì con gli abitanti di Colle dell’Orso, domani, giovedì 9 maggio, Gravina sarà nel quartiere di San Giovanni dei Gelsi, accompagnato dalla sua squadra di candidati.

L’appuntamento è alle 17.30, nel piazzale della chiesa di San Pietro apostolo per una passeggiata che toccherà le zone del cimitero, dei murales, di via Emilia (ex mercato coperto), via Toscana (zona verde, poste e polizia) e che si concluderà nel Parco del quartiere, con un momento di confronto diretto, aperto e inclusivo, con tutti i cittadini.

