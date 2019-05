Di Maio arringa Campobasso: ecco il nostro progetto per l'italia e per l'Europa

Pagina 1 di 2

Il vicepremier nel capoluogo di regione per tirare la volata ai candidati Cinque Stelle in campo alle Europee e per l'aspirante sindaco Roberto Gravina

CAMPOBASSO. Luigi Di Maio torna a Campobasso. Lo fa da ministro dello Sviluppo economico, dopo l'expolit delle Politiche 2018 che ha spazzato via la Seconda Repubblica. Da Piazza Prefettura, come sempre la gente è tanta per ascoltarlo, nonostante il gran freddo. Sul palco, con lui, ci sono i candidati alle Europee per la circoscrizione meridionale, come i deputati uscenti Rosa D'Amato, Laura Ferrara e Piernicola Pedicini e come la molisana Stefania Gentile, in campo per la prima volta, o Chiara Maria Gemma, capolista per il Sud; il candidato governatore delle scorse Regionali, Andrea Greco, e Roberto Gravina, in campo per la seconda volta consecutiva come aspirante sindaco del capoluogo.

"Abbiamo dimostrato di saper essere pungolo continuo - ha detto Gravina - Sappiamo che ci sono grossi disagi cui questa città deve saper rispondere, tocca incentivare l'occupazione. Campobasso si è imbruttita, si costruisce in ogni parte del territorio e abbiamo aree dismesse da 15 anni, si pensi al Roxy nel centro città, con 7 milioni spesi e buttati lì".

Greco fa da mattatore, come al solito, e punge subito gli avversari, su tutti l'eurodeputato uscente di Forza Italia Aldo Patriciello, "il vero presidente della Regione", lo definisce, pur senza mai nominarlo. Poi è la volta della D'Amato, che in un intervento appassionato ricorda l'impegno profuso a Bruxelles negli ultimi 5 anni e invita a votare Gravina, "un figo come sindaco", dice senza tanti giri di parole, "che solo per questo già dovreste votarlo", afferma con una battuta. Non è da meno Pedicini, che definisce "Tajani e Forza Italia i nemici dell'Italia, che parlano male del governo italiano e fanno impennare lo spread".