Aumento dei trasporti, nato in Molise gruppo di protesta: in pochi giorni centinaia di adesioni

Contro l’incremento del 40% del costo dei biglietti, mentre i disagi per gli utenti non accennano a diminuire





CAMPOBASSO. Biglietti dei treni e dei pullman aumentati del 40%, è nato in Molise il Comitato contro i rincari del costo dei biglietti del pubblico trasporto e contro l'inadeguatezza e l'inefficienza dei servizi. Un gruppo di protesta che in pochi giorni ha già raccolto su Facebook centinaia di adesioni.

"La Regione Molise – ha spiegato per il Comitato Andrea Di Paolo - ha da poco approvato la nuova legge di bilancio, che prevede un aumento del 40% del costo dei biglietti. Ovviamente, a pagarne le conseguenze sono sempre gli utenti. Abbiamo perciò deciso di costituire un comitato per contrastare l'inefficienza dei servizi di pubblico trasporto e promuoverne il miglioramento. e un celere miglioramento della qualità degli stessi. E' questo un comitato di natura sociale, che si pone al di fuori delle logiche di partito".

Quindi dito puntato contro i disagi, noti ai pendolari. “Bus e treni sovraffollati – ha aggiunto Di Paolo - numero di corse esigue, mezzi in pessimo stato di manutenzione e ancora: treni con tempi di percorrenza super dilatati (6-7 ore per 250 Km), partenze annullate senza adeguato preavviso, interruzioni improvvise e disastrose, che lasciano in balia del destino i poveri viaggiatori, in attesa di soluzioni alternative al proseguimento del viaggio e al raggiungimento della destinazione. Tutto ciò ha determinato, negli ultimi decenni, un graduale isolamento del capoluogo dalle principali città italiane, con tutti gli svantaggi che ne derivano a livello sociale, economico e turistico.”

Da qui la decisione di attivare la protesta, che sui social ha già ottenuto un ampio riscontro.

