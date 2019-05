Area di crisi complessa: 15 milioni per le imprese. Tavolo permanente in riunione, presiede Toma

Ieri la riunione a Palazzo Vitale, alla presenza dei sindaci di Venafro, Pettoranello, Campochiaro e Bojano, dell’assessore allo Sviluppo Economico e dei rappresentanti dei sindacati e della associazioni di categoria

CAMPOBASSO. Tavolo permanente dell’area di crisi complessa in riunione, presieduto dal governatore Toma. La convocazione si è resa necessaria per discutere delle risorse, previste dal Patto per lo sviluppo a sostegno delle piccole e medie imprese per il rilancio produttivo delle aziende.

Presenti l'assessore allo Sviluppo economico, i sindaci di Venafro, Pettoranello del Molise, Campochiaro e Bojano, oltre ai rappresentanti di sindacati e associazioni di categoria.

Sono quattro gli Avvisi settoriali che prevedono aiuti alle imprese artigiane, commerciali, a quelle operanti nel settore caseario e nella moda. La dotazione finanziaria complessiva è 15 milioni di euro: 2 milioni 500 mila euro per l'artigianato, 2 milioni 500 mila euro per le imprese commerciali, 5 milioni di euro per il settore moda, 5 per quello riguardante la produzione di latticini.

Approvate le agevolazioni la Regione, come per altri Avvisi, avvierà intensa attività di comunicazione sul territorio.

