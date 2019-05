isNews approda a Campobasso: la scommessa che sfida la crisi

Nuova redazione per la nostra testata in via Giovanni Romagnoli n. 4, a pochi passi dal Municipio e dalla Provincia. Presenti le principali cariche istituzionali della città. E la presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Pina Petta, approfitta dell'occasione per perorare la causa della categoria col presidente della Regione Toma: "Eroghi subito i fondi 2015-2018, l'informazione non può attendere i tempi della politica" (VIDEO E FOTOGALLERY)

di Pasquale Bartolomeo

CAMPOBASSO. Giornata da ricordare oggi, 11 maggio, per la nostra testata, che festeggia l'importante traguardo dell'apertura di una redazione a Campobasso, in via Giovanni Romagnoli n. 4, a pochi passi dal Municipio e dal palazzo della Provincia. Una sede in pieno centro, nata grazie alla pervicacia e al coraggio dell'editore, Michele Antenucci, che ha creduto enormemente nella necessità di essere presenti sul territorio e diventare - ancor più - punto di riferimento per l'informazione locale e regionale; una scommessa condivisa in pieno da chi scrive, che si onora di dirigere la testata ormai dal 2012, e dall'intera redazione, presente oggi al gran completo, con dipendenti e collaboratori, per il 'taglio del nastro'.

Numerosi gli amici e conoscenti che hanno voluto onorarci con la loro presenza. Tra essi, numerose figure istituzionali locali e regionali: dal presidente della Regione Donato Toma, accompagnato dal portavoce Antonio D'Uva, al presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, dalle deputate Annaelsa Tartaglione e Giuseppina Occhionero al senatore Fabrizio Ortis, dagli assessori regionali Vincenzo Cotugno e Roberto Di Baggio ai consiglieri del governatore Maurizio Tiberio e Giuseppe Santone, dal sindaco e presidente della Provincia Antonio Battista ai consiglieri regionali Antonio Tedeschi, Angelo Primiani e Fabio De Chirico; poi ancora i candidati sindaci del capoluogo, Roberto Gravina, Paola Liberanome e Maria Domenica D'Alessandro; l'amministratore unico di Sviluppo Italia Molise Claudio Pian; senza dimenticare i consiglieri a Palazzo San Giorgio Pino Libertucci e Maria Laura Cancellario, l'assessore al Comune di Isernia Linda Dall'Olio, l'europarlamentare Massimo Paolucci, l'ex onorevole Danilo Leva, l'ex sindaco di Campobasso Augusto Massa, la fiduciaria Inpgi Micaela Marcaccio e la presidente dell'Ordine dei Giornalisti Pina Petta.

Non è mancato anche il sostegno dei colleghi Enzo Luongo, Sabrina Varriano, Domenico Bertoni e Giovanni Di Tota, ma anche chi non ha potuto essere presente ci ha dimostrato vicinanza e affetto con messaggi privati o sui social, come l'onorevole Antonio Federico, la consigliera regionale del Pd Micaela Fanelli e i consiglieri dell'Ordine Vincenzo Cimino e Cosimo Santimone, solo per citarne alcuni.

Una scommessa importante, quella di isNews, che da Isernia approda nel capoluogo di regione per cercare di sfidare la crisi a viso aperto, pur consapevole delle enormi difficoltà del momento. Crediamo in quel che facciamo e vogliamo essere a stretto contatto con i cittadini, per diventare la loro voce sul territorio e sul web, raccontando ciò che accade con puntualità e tempestività, senza paura e con la schiena dritta. La nostra inaugurazione, tra l'altro, è stata anche occasione di confronto sul delicato tema della crisi del settore, con la presidente dell'Ordine che ha approfittato dell'occasione per caldeggiare l'erogazione dei contributi all'editoria da parte della Regione Molise. "L’informazione non può attendere i tempi della politica - ha detto Pina Petta - è necessario e urgente provvedere all’erogazione dei fondi per l’editoria". Toma, dal canto suo, ha assunto l'impegno di interessarsi della questione, trattando la categoria con pari dignità di altri, troppi lavoratori in difficoltà.

GUARDA IL VIDEO DEGLI AUGURI DI TOMA

GUARDA LA FOTOGALLERY IN BASSO (A CURA DI PINO MANOCCHIO)



https://www.isnews.it/politica/61316-isnews-approda-a-campobasso-la-scommessa-che-sfida-la-crisi.html#sigProId26f0a00a8e View the embedded image gallery online at:

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale