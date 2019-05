Deliberato il nuovo calendario scolastico 2019-2020, Di Baggio spiega le novità

L’assessore regionale soddisfatto per il lavoro svolto dalla Regione Molise



CAMPOBASSO. Nella seduta dello scorso 9 maggio la Giunta Regionale ha deliberato il calendario scolastico per l’anno 2019-2020. La campanella suonerà il prossimo 16 settembre per tutti gli studenti della regione per poi chiudere le porte il 6 giugno 2020. Confermate tutte le festività tradizionali previste già dal MIUR, con le vacanze natalizie previste dal 23 dicembre al 4 gennaio 2020 e la pausa pasquale dal 9 al 14 aprile 2020. Il 2 novembre 2019 le lezioni saranno sospese per commemorare i defunti e il 2 maggio 2020 è prevista una sospensione delle lezioni per consentire un ponte di riposo e vacanza alle famiglie.

Una novità a partire da questo anno scolastico, fortemente voluta dall’assessore all’Istruzione Roberto Di Baggio, riguarda la giornata del 31 ottobre: è stato stabilito infatti che tutte le attività didattiche siano dedicate esclusivamente alla celebrazione del Giorno della Memoria, in ricordo delle vittime di San Giuliano di Puglia. Durante questa giornata è previsto che siano svolte attività di sensibilizzazione sulla sicurezza delle scuole, lasciando a ciascuna istituzione scolastica autonomia di scelta e di programmazione delle attività programmate per la ricorrenza.

“Un modo per non dimenticare gli Angeli di San Giuliano e di mantenere vivo, oltre che il ricordo, il tema della sicurezza scolastica – le parole Di Baggio - nelle menti non solo degli addetti ai lavori, che devono quotidianamente adoperarsi per far sì che simili tragedie non avvengano mai più, ma anche dei ragazzi, che sono chiamati a riflettere su come possono contribuire, con il loro prezioso aiuto, a sensibilizzare l’intera collettività sulle legittime aspettative di poter studiare con serenità in spazi sicuri. Solo mettendo in campo azioni concrete e lavorando in sinergia, possiamo davvero far si che tragedie come quella che ha scosso il Molise e l’Italia intera ben 17 anni fa, seppur nel loro carico di dolore e sofferenza, non siano soltanto cerimonie di ricordo e commemorazione, ma invece diano ogni giorno a ciascuno di noi lo slancio per lavorare quotidianamente per il benessere della collettività”.

“Con questo calendario scolastico – conclude Di Baggio - approfitto per fare gli auguri a tutti gli studenti molisani nel loro percorso di studi e di vita, con la convinzione che riusciremo, con un buon lavoro tra le istituzioni molisane, ad offrire un sistema scolastico di qualità, in modo da consentire a tutti i ragazzi del Molise di poter studiare nella loro terra, oltre che in scuole sicure, in scuole valide, con un’offerta formativa moderna e variegata, così da poter completare tutto il percorso scolastico e professionale nella nostra regione”.

