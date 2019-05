No al rincaro dei prezzi: convocata la costituente del comitato Trasporti efficienti Molise

L’appuntamento è per sabato 18 maggio alle ore 10 presso il vecchio stadio Romagnoli a Campobasso

CAMPOBASSO. Il comitato ‘Trasporti efficienti Molise’ ha indetto un incontro costituente pubblico, allo scopo di portarne a conoscenza degli interessati gli obiettivi e le intenzioni e per stabilire una linea di azione univoca. L’appuntamento è per sabato 18 maggio alle ore 10 presso il vecchio stadio Romagnoli a Campobasso.

“In seguito ai previsti rincari del 40 % dei biglietti di treni e bus imposti dalla Regione, che considera i propri cittadini solo sotto periodo elettorale e non per fornire loro veri servizi e mezzi di trasporto efficienti e degni di un paese civile, il Comitato Trasporti efficienti Molise ha deciso di intervenire a tutela di studenti, famiglie e lavoratori pendolari, che subiscono un notevole aggravio economico e sono stanchi di essere trattati, ingiustamente, sempre come sudditi!”, si legge nella nota stampa trasmessa dal gruppo.

“Sarà un'occasione di confronto, dialogo e conoscenza, in cui saranno individuati anche dei referenti per i centri abitati della Regione, per creare una rete di informazione, capillare e diffusa sull'intero territorio. Il comitato auspica la partecipazione di tutti gli interessati, affinché possa essere un incontro costruttivo e proficuo, basato sull'intervento positivo dei partecipanti, a garanzia di un piano d’intervento che apporti vantaggi ai cittadini, viaggiatori e pendolari, e sia di supporto al miglioramento dei servizi della Regione”, chiude la nota.

Per info, delucidazioni ed ulteriori richieste è possibile contattare il Comitato all'indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Pietro Ranieri

