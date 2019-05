Campobasso e la ‘febbre’ del Giro d’Italia: attesa per il passaggio della carovana rosa

Poco dopo la partenza da Cassino Primoz Roglic è stato coinvolto in una caduta, ma è riuscito a ripartire

CAMPOBASSO. Scuole chiuse, strade del centro senz’auto, appassionati di ciclismo assiepati ai lati delle strade ad attendere il passaggio del Giro d’Italia. Malgrado la pioggia della mattinata e il clima più invernale che primaverile.

Il passaggio della corsa ‘rosa’, arrivata poco dopo le 12 a Isernia, è atteso a Campobasso intorno alle 14. Proveniente da Porta Napoli, il Giro attraverserà piazza Falcone e Borsellino, viale Elena e via Mazzini, per immettersi in via Puglia e da qui sulla fondovalle per Foggia.

Si tratta della sesta tappa della gara, 233 chilometri da Cassino a San Giovanni Rotondo, attraversando l’Appennino centrale, in Molise toccando Isernia, Bojano e Campobasso.

E proprio durante la tappa inconveniente per Primoz Roglic. La maglia rosa è rimasta coinvolta in una caduta di gruppo al km 34: lo sloveno ha riportato escoriazioni ma è riuscito comunque a ripartire e a tornare in gruppo, pedalando con i pantaloncini strappati.

Occhi puntati anche sulla maglia azzurra Giulio Ciccone: l’abruzzese della Tek Segafredo è stato il mattatore dei pochi Gran premi della montagna finora affrontati nella 102^ edizione del Giro. In attesa delle grandi scalate.

