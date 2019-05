Lotta alla droga, riunito il tavolo tecnico: ora misure efficaci e condivise

A intervenire alla riunione i consiglieri regionali Matteo, Romagnuolo e Cefaratti

CAMPOBASSO. Il primo tavolo tecnico regionale di contrasto al fenomeno della droga ha già prodotto i primi effetti. I consiglieri Paola Matteo, Nico Romagnuolo e Gianluca Cefaratti hanno preso parte ai lavori insieme con gli altri partecipanti alla riunione tecnica che, nel tempo, avrà il compito di individuare una serie di azioni di prevenzione e di altre iniziative mirate alla lotta contro le tossicodipendenze.

“Siamo molto impegnati e attivi sulla tematica – hanno spiegato Matteo, Romagnuolo e Cefaratti - Lunedì scorso ci siamo incontrati per la prima volta e abbiamo subito predisposto una serie di iniziative. Con l’obiettivo di sensibilizzare il territorio, di mettere in campo azioni preventive e per combattere un cancro che si espande a macchia d’olio nel tessuto sociale, il presidente della Regione, Donato Toma, che ha coordinato il tavolo, ha proposto una serie di misure concrete come quella di inserire il patrocinio, con apposito logo, a tutte le manifestazioni culturali e sportive che sposeranno la causa della lotta alla droga”.

In sostanza, al momento della concessione del patrocinio e dell’utilizzo dello stemma istituzionale, la Regione Molise potrà chiedere che, accanto alla dicitura ‘con il patrocinio della Regione Molise’ e al proprio logo, venga riportato un motto, uno slogan, un monito contro le tossicodipendenze e anche contro la ludopatia, l’alcolismo, il tabagismo e ogni altro tipo di dipendenza.

“Quella della droga è una delle vere emergenze cui, come legislatori e cittadini, dovremo far fronte nei prossimi mesi hanno rimarcato ancora i tre consiglieri - Perciò riteniamo che l’iniziativa della Regione Molise sia importante e tempestiva. Un plauso particolare per la sensibilità mostrata al Presidente Toma e alla sua Giunta per l’impegno puntuale e costante su diverse tematiche che investono il territorio. Nel nostro ruolo di consiglieri saremo sempre lì, pronti a vigilare e verificare che da questi incontri scaturiscano azioni concrete”.

“Serve un impegno serio e il tavolo di contrasto alla droga – hanno concluso - dovrà essere il fulcro di un’attività costante, efficace e condivisa. Le forze dell’ordine e le Procure svolgono un lavoro di contrasto egregio sul territorio. Ma siamo aperti a qualsiasi contributo di chiunque voglia dare una mano. Con il sostegno di tutti potremo avere risultati ancora più incisivi”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale