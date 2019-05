Assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, la Uil ottimista sul futuro

Sulla questione interviene Tecla Boccardo, segretario regionale del sindacato



CAMPOBASSO. “Sembra che stiano davvero per arrivare nuove assunzioni e siano più vicini i bandi di concorso per le nostre Amministrazioni centrali Questa è davvero una buona notizia per il sindacato e, ritengo, per l’intero Paese - commenta Boccardo, segretario generale della Uil Molise. Altrettanto, è positivo l'accordo raggiunto tra il Ministero dell’Economia e le Regioni per superare la norma che vincola la spesa per il personale sanitario a quella del 2004.”

L'emendamento previsto consente alle Regioni di spendere per il personale quest'anno quanto nel 2018 più un 5% dell'aumento del Fondo Sanitario Nazionale, che equivale a circa 50 milioni. Boccardo incalza: “L'accordo sui nuovi tetti di spesa per il personale del servizio sanitario, sbloccando il turn over, garantirà dal 2020 una piccola boccata d'ossigeno ai nostri ospedali, costretti negli ultimi anni a compiere sforzi giganteschi per mantenere invariati i livelli di efficienza a fronte di una costante riduzione di personale, tanto da spingere verso la chiusura dei reparti per mancanza di personale. Secondo la UIL, però, non è sufficiente. Serve un piano di assunzioni straordinario per far fronte ad una carenza di organico divenuta insostenibile e non più prorogabile.”

“Questo qualcosina che si muove a Roma rappresenta - continua la leader sindacale - solo un primo passo utile ma che non può considerarsi sufficiente di fronte a dieci anni di blocco del turn over, agli intercorsi pensionamenti di vecchiaia e ai prossimi prepensionamenti di quota 100. Secondo noi c’è l’urgenza non solo di invertire il trend di graduale e pesante invecchiamento della popolazione lavorativa pubblica (offrendo opportunità di lavoro ai nostri giovani!) ma, soprattutto, di andare a colmare tutte quelle dotazioni organiche ridotte all’osso. In alcuni settori le carenze di personale possiamo definirle storiche e non fanno altro che peggiorare le condizioni lavorative con maggiori carichi di lavoro, rallentare la risposta ai cittadini, allontanandoli da un servizio pubblico sempre meno in grado di rispondere prontamente a tutte le loro esigenze.”

“È da qui che deve ripartire la ripresa della nostra Pubblica Amministrazione: dalla fiducia che i cittadini ripongono nelle Istituzioni cui si rivolgono per soddisfare i propri bisogni. Per farlo, e incrementare così la produttività, non è più sostenibile che diverse e numerose realtà continuino a prestare servizi sotto organico che tengono a “ostaggio” i lavoratori soprattutto nelle regioni dove il lavoro manca: nei Comuni, negli Ospedali, negli Uffici statali, in tutte le Pubbliche Amministrazioni.”

Il prossimo appuntamento del Sindacato: “Come UIL saremo a Roma in Piazza del Popolo l'8 Giugno, insieme a CGIL e CISL, proprio per chiedere maggiori risorse, il rinnovo dei contratti e un piano straordinario di assunzioni in tutto il pubblico impiego".

