I Popolari prenotano Palazzo San Giorgio: no al voto disgiunto, l'appello di Niro per vincere al primo turno

CAMPOBASSO. Prima a Termoli, poi di passaggio a Isernia e, infine, gran finale a Campobasso, con il pienone presso il Centrum Palace: Popolari per l'Italia in tour elettorale ieri, a una settimana dal voto per le Europee e le Amministrative.

Il partito dell'assessore Vincenzo Niro ribadisce la propria posizione di forza all'interno del centrodestra, anche per bocca del suo presidente nazionale, il senatore Mario Mauro, ex ministro della Difesa col Governo Letta, giunto in Molise per tirare la volata ai candidati in lizza per le città di Termoli e Campobasso.

Popolari che ambiscono a riempire il vuoto dell'area moderata creatosi nel centrodestra "dopo che le forze moderate in campo fino a ieri hanno perso credibilità - afferma Mauro - perché troppo a lungo contigue al Pd o subordinate alla Lega di Salvini".

Più ancorato ai temi dell'attualità locale, e non potrebbe essere altrimenti, l'assessore ai Trasporti Niro, che in particolare su Campobasso lancia un appello forte all'elettorato. "Sono stato un forte sostenitore dell'ìabolizione el voto disgiunto, è un'aberrazione che fa danni sul territorio - affonda Niro - Non abbiamo tempo di arrivare il 9 giungo, dobbiamo chiudere la partita il giorno 26. Quando si sceglie un rappresentante di coalizione, si porta avanti quel nome, altrimenti si fanno ragionamenti diversi".

