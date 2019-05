Aperta la Galleria civica di arte moderna e contemporanea. Battista: giornata storica per Campobasso

Nella ex Casa della scuola di via Roma, dove oggi è stata aperta la prima sezione della Pinacoteca, con l’allestimento permanente del ciclo della Divina Commedia di Antonio Pettinicchi

di CARMEN SEPEDE

CAMPOBASSO. “E’ una giornata storica per Campobasso”. Il sindaco Antonio Battista non nasconde la sua soddisfazione. Da oggi la città ha la Galleria civica di arte moderna e contemporanea. Se ne parla da un ventennio e adesso è realtà.

La location non poteva essere più adatta: l’ex Casa della scuola di via Roma, uno dei palazzi più belli del capoluogo, dove, per generazioni, si sono formati migliaia di studenti di Campobasso. E che oggi cambia volto e diventa la Casa della cultura. Ospitando in maniera permanente il ciclo della Divina Commedia di Antonio Pettinicchi, uno dei più grandi artisti molisani.

Un allestimento minimal, curato dal presidente dell’Iresmo Nella Rescigno, proprio per esaltare la forza espressiva dei quadri, 110 tempere su carta che Pettinicchi realizzò tra il 1985 e il 1987, finora conservate nel palazzo della Provincia.

Oggi, accanto al sindaco Antonio Battista e a Susanne Meurer, curatore del Polo museale del Molise (che con Comune e Provincia di Campobasso ha stipulato un accordo), c’era proprio il figlio dell’artista, Paolo Pettinicchi. A lui il primo cittadino ha voluto affidare la cerimonia di taglio del nastro.

Momento seguito dalla visita nei locali della Pinacoteca, fino alla bellissima Aula magna, alla presenza delle principali autorità della regione, degli assessori comunali, a partire dalla titolare della Cultura Lidia De Benedittis, del presidente del Consiglio Michele Durante e di diversi consiglieri, con la presidente della Commissione cultura Giovanna Viola.

(seguono aggiornamenti)