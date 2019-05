Area di crisi, arrivano i finanziamenti: 7 milioni al Molise

La cifra contenuta nel Decreto interministeriale appena registrato alla Corte dei Conti. Cifra quasi dimezzata rispetto alle aspettative, anche per le altre regioni



CAMPOBASSO. Area di crisi complessa, il Governo Conte stanzia per il Molise 7 milioni 77mila e 500 euro. Una dotazione finanziaria contenuta nel Decreto interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019, registrato il 20 maggio alla Corte dei Conti. I fondi serviranno per sostenere la nascita di nuove imprese nella zona compresa tra i comuni di Venafro, Campochiaro e Bojano e dell’indotto, come dall’Accordo di programma che la presidenza del Consiglio dei Ministri ha sottoscritto nel 2017 con Invitalia.

Fino ad oggi si era parlato di finanziamenti per 15 milioni di euro, per promuovere il settore industriale e artigianale e la creazione di nuovi posti di lavoro. Fondi dimezzati, salvo ulteriori stanziamenti. Che ad oggi, nel Decreto interministeriale, non ci sono. Per il Molise e per gli altri territori interessati dallo strumento.

Le risorse - che saranno ripartite tra nove Regioni - ammontano a quasi 117 milioni di euro, come chiarisce il Ministero del Lavoro, Nello specifico, le prime tre Regioni per importo attribuito saranno la Toscana, con 36 milioni di euro, il Lazio con 25 milioni di euro e la Sardegna, con 12 milioni di euro. Ben più contenuta la cifra assegnata alle altre regioni: Marche, Umbria, Molise, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Sicilia.

