Europee, Patriciello replica ai 5 Stelle: D’Amato cerca voti qui visto che a Taranto ha illuso i cittadini

L’europarlamentare di Forza Italia rincara la dose contro la ‘collega’ che ieri, dalla sede del candidato sindaco Gravina, lo ha attaccato più volte: io non getto fango sui candidati, faccio politica per passione e non per mestiere

CAMPOBASSO. Dopo le dichiarazioni dell’eurodeputato Rosa D’Amato, non proprio ‘dolce di sale’ contro il collega Aldo Patriciello, immediata la replica del politico molisano.

“Ho letto con stupore e un certo divertimento le dichiarazioni dell’europarlamentare del Movimento 5 stelle Rosa D’Amato rilasciate nel corso della sua visita in Molise. Comprendo le difficoltà della D’Amato – attacca Patriciello - costretta a cercar voti qui in Molise nell’impossibilità di farlo nella sua città, Taranto, dove il suo partito ha preso in giro i cittadini sulla questione Ilva.

Diversamente da lei, io sto girando in lungo e in largo le sei regioni del collegio, Puglia compresa, parlando di Europa e dei problemi da affrontare, senza per questo gettare fango sugli altri candidati. Non mi appartiene come cultura politica e come modo di intendere il confronto democratico.

Alla collega tarantina posso solo dire che, a differenza sua, io cerco di creare lavoro in tutto il sud attraverso il sacrificio e la mia attività imprenditoriale: faccio politica per passione e non per mestiere. Se non ci siamo visti qualche volta, a Bruxelles, è solo perché mentre la D’Amato illudeva i suoi concittadini promettendo al chiusura dello stabilimento Ilva, il sottoscritto investiva nella città di Taranto e nel suo sviluppo. Anche questa è una verità che va detta in campagna elettorale”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale