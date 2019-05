Comunali: dato identico per Campobasso e Termoli. Affluenza al 53,57%

San Martino in Pensilis svetta con il 57,54%, Riccia al 52,07%. In provincia di Isernia Fornelli supera il 62%. Per le Europee, in regione, si è recato ai seggi il 41,91% degli elettori

CAMPOBASSO. Seconda rilevazione sull’affluenza alle urne. Per le elezioni Europee, alle 19, in Molise si è recato alle urne il 41,91% degli elettori contro il 39,73% della scorsa tornata elettorale. In provincia di Campobasso il 43,74% (nel 2014 era il 41,44% alla stessa ora), in quella di Isernia il 37,43% (era il 35,50% nel 2014).Ad Isernia, alle ore 19, hanno votato 6.092 elettori, pari al 32,09%.

Per le Comunali, a Campobasso si è recato al voto il 53,57% degli aventi diritto (23,378 elettori): identico il dato percentuale di Termoli dove si sono recati ai seggi 15.507 elettori. Sui 37 Comuni della Provincia di Campobasso chiamati alle urne, alle 19 aveva votato il 49,73% (76.049 elettori).

In provincia di Campobasso sono 10 i Comuni (includendo Campobasso e Termoli) dove si è superato il 50% dei votanti aventi diritto.

San Martino in Pensilis svetta con il 57,54%, seguito da Colle d'Anchise con il 57,38%, Ferrazzano con il 55,10%, Trivento con 54,57%, Mirabello con il 52,68%, Riccia con il 52,07%, Tufara con il 51,28% e Cercemaggiore con il 50,47%.

Cinque i Comuni in provincia di Isernia dove, alla rilevazione delle 19, risulta superato il 50% dei votanti: Carovilli con il 52,68%, Fornelli con il 62,68%, Macchia d’Isernia con il 57,47%, Miranda con il 55,78% e Monteroduni con il 59,77%.

Prossima rilevazione alle 23, con la contestuale chiusura dei seggi.

