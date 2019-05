Election day, urne chiuse alle 23. Affluenza in calo, boom Lega alle Europee: fari puntati sulle Comunali

Campobasso si ferma al 68,31% contro il 72,41% del 2014. Termoli chiude con il 65,68% mentre cinque anni fa si era recato ai seggi il 71,67%. Fornelli fa il botto con il 73,19%

CAMPOBASSO. Urne chiuse, questi i dati dell’affluenza registrati in Molise.

Per le elezioni europee, il cui spoglio inizierà a breve, in regione ha votato il 53,18 per cento a fronte del 51,51% del 2014. In provincia di Campobasso, gli elettori che hanno ritirato la scheda rosa sono stati il 56,06% (il 57% nel 2014) e nella sola città di Campobasso l’affluenza ha toccato il 70.88% (era il 74% nel 2014). In provincia di Isernia raggiunto il 47,30% contro il 48,53. A Isernia, alle ore 23, hanno votato 8.330 elettori, pari al 43,88 %. Dati che al momento sembrano in linea con il calo registrato nelle regioni del Meridione.

Per quanto riguarda le elezioni Comunali, che interessano 59 amministrazioni locali e il cui spoglio inizierà domani alle 14, Campobasso chiude la giornata dedicata alla scelta del sindaco e dei consiglieri comunali con una affluenza pari al 68,31% a fronte del 72,41% del 2014. Sulla costa, Termoli chiude con il 67,68% ( 71,67% nel 2014).San Martino in Pensilis chiude con il 68,21% della popolazione che nella giornata si è recata alle urne, Riccia con il 63,65%.

In provincia di Isernia, invece, spicca Fornelli dove il 73,19% degli elettori si è recato alle urne. A Macchia d’Isernia il dato si attesta al 71,52%. Il dato più basso è quello di Filignano dove solo il 32,88% degli aventi diritto ha votato.

Intanto, è stato eletto il consigliere comunale aggiunto (o straniero): la comunità di migranti residente a Campobasso ha scelto El Kmatir Louzi, cittadino marocchino.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale