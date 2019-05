Tagli ai vitalizi, ok a legge condivisa. Pd: risparmi destinati al sociale. Calenda: “Soldi a dializzati e a ex Ittierre”

In aula la discussione e il voto sulla rideterminazione degli assegni maturati dai Consiglieri regionali prima del 2012 e sulla destinazione dei fondi così recuperati

CAMPOBASSO. Via libera del Consiglio regionale del Molise alla legge sulla rideterminazione dei vitalizi dei consiglieri di palazzo D’Aimmo, che hanno maturato l’assegno prima del 2012.

Oggi in aula il voto su un ordine del giorno volto ad indirizzare i risparmi alla spesa per il sociale, che è passato all’unanimità.

Soddisfazione è stata così espressa dagli esponenti dem in assise, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, i quali hanno rivendicato la ‘paternità’ della proposta che ha incontrato i favori di tutto il consesso.

“Questa mattina, nel corso della seduta del Consiglio regionale, il Gruppo consiliare Pd – si legge in una nota - ha votato la legge sulla rideterminazione dei vitalizi dei consiglieri regionali. Per migliorare ulteriormente il testo presentato dalla maggioranza, abbiamo tuttavia presentato un ordine del giorno, passato all'unanimità, per indirizzare i risparmi conseguiti alla spesa per il sociale e, in particolar modo, alle fasce di popolazione a maggior rischio di esclusione sociale. Un segnale importante e dovuto, - prosegue il comunicato - che allinea il Molise alle direttive nazionali, di cui il Gruppo Consiliare del Partito Democratico si era fatto promotore sin dall'inizio della legislatura, presentando una specifica proposta di legge, oggi ritirata per permettere a tutta l’aula di approvare un testo condiviso da tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio”.

Sull’argomento è intervenuta anche la consigliera di maggioranza Filomena Calenda, la quale, in qualità di presidente della IV Commissione permanente, ha suggerito in aula l’opportunità di utilizzare i fondi risparmiati dalla rideterminazione dei vitalizi per finanziare il trasporto dei dializzati o per pagare le spettanze pregresse agli ex lavoratori Ittierre.

“Partendo dal presupposto che non è possibile modificare i termini della proposta perché frutto dell’accordo stilato in Conferenza Stato-Regione, - ha affermato la Calenda - credo che, invece, possiamo e dobbiamo dire la nostra sulla destinazione di questi fondi. Questi ultimi non sono molti ma potrebbero essere investiti nell’ambito sociale. Ad esempio, più volte mi sono fatta portatrice delle istanze dei dializzati, in particolare riguardo al servizio di trasporto che è stato sospeso lo scorso dicembre. Ma altre istanze bussano alla porta di questo Consiglio. Mi riferisco agli ex Ittierre, ormai fuori da ogni partita per quel che concerne la mobilità in deroga. Spero - ha concluso - che l’amministrazione regionale tenga conto di queste esigenze che provengono dalle fasce più in difficoltà della popolazione”.

