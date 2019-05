Il Molise che lavora: la Camera di commercio premia l’imprenditoria femminile

Venerdì l’evento a Campobasso che sarà coniugato con una giornata formativa per lo sviluppo innovativo di tutte le aziende attive sul territorio regionale



CAMPOBASSO. Un riconoscimento all’imprenditoria femminile molisana, coniugato con una giornata di formazione per lo sviluppo innovativo di tutte le imprese molisane. È il programma di un evento che si terrà dopodomani, venerdì 31 maggio, a partire dalle ore 9.45, presso la sala convegni di Campobasso (in piazza della Vittoria 1) della Camera di Commercio del Molise.

Nel corso della giornata ampio spazio verrà dato alla formazione e all’approfondimento delle tematiche della digitalizzazione e di impresa 4.0. Come precisato dall’ente camerale, l’evento è rivolto a tutti gli imprenditori, ma anche agli aspiranti, in quanto qualsiasi attività imprenditoriale non può oggi prescindere dall’utilizzo di tecnologie ICT. I lavori saranno condotti da un esperto della materia, il consulente Luigi Partipilo che esaminerà i temi legati alla digitalizzazione d'impresa, focalizzando l’attenzione sulla creazione di engagement da parte degli utenti. Verranno approfonditi, inoltre, gli aspetti della promozione organica aziendale, frutto di contenuti di valore e non soltanto di investimenti diretti in campagne a pagamento.

Ma la mattinata darà anche ampio spazio all’imprenditoria “in rosa” con la con la premiazione delle imprese vincitrici dell’edizione 2018 del “Premio Impresa Femminile della Camera di Commercio del Molise”, voluto dall’ente camerale in collaborazione con il Cif.

“La finalità del premio è quella di attribuire un riconoscimento pubblico al lavoro svolto dalle imprese femminili molisane che – spiegano dalla CCIAA del Molise – abbiano raggiunto importanti obiettivi, apportando significative innovazioni e competenze, e che abbiano dato particolare lustro e prestigio al mondo femminile nel campo dell’imprenditoria”.

In questo modo la Camera di Commercio intende riconoscere il talento femminile nell’ottica di un cambiamento culturale e sociale del modo di fare impresa e soprattutto valorizzare l’impresa femminile che ha saputo coniugare creatività, innovazione e tecnologia, incoraggiando nel contempo giovani donne a promuovere idee e progetti originali per la qualificazione e promozione del territorio molisano: uno stimolo per tutte le aspiranti imprenditrici molisane.

Il premio sarà attribuito ad una impresa femminile distintasi per l’accrescimento dell’occupazione femminile e per aver introdotto strumenti di conciliazione e/o di flessibilità aziendale che rendono conciliabili la sfera lavorativa con quella familiare, consentendo alle donne di vivere al meglio i molteplici ruoli che occupano all’interno della società, e ad una giovane impresa femminile distintasi sia per la capacità di utilizzare le piattaforme di e-commerce e gli strumenti innovativi di comunicazione e promozione, sia per l’originalità dell’attività svolta coerentemente alla qualificazione, valorizzazione e promozione del territorio molisano, nonchè per la spiccata propensione alla continuità e al consolidamento dell’azienda.

Previsti, inoltre, due riconoscimenti fuori concorso a due donne che svolgono la propria attività in Molise, particolarmente impegnate nella sensibilizzazione, tutela e difesa dei diritti del “gentil sesso”.

Camillo Pizzi

