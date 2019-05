Ittierre, accordo in Commissione. Iorio: garanzia della mobilità in deroga ai 277 ex lavoratori

Per consentire l’accesso agli ammortizzatori sociali. Previsti anche interventi per sviluppare nuova occupazione

CAMPOBASSO. Ex Ittierre, la Seconda Commissione consiliare – sviluppo economico - nella seduta di ieri ha approvato all’unanimità la relazione sulla situazione degli ex lavoratori della fabbrica tessile di Pettoranello.

La Commissione, che lo scorso 26 marzo aveva avuto dal Consiglio regionale l’incarico di svolgere un’indagine conoscitiva sulla problematica degli ex dipendenti, prima di giungere alla stesura al testo conclusivo della relazione, ha svolto una serie di audizioni con i rappresentanti dei lavoratori interessati e con i responsabili regionali che hanno seguito negli anni l’evolversi della vicenda.

“Occorre assicurare la continuità della mobilità in deroga per il 2019 ai 277 lavoratori ex Ittierre - ha dichiarato il presidente della Commissione Michele Iorio - e al contempo rivedere il Piano regionale delle Politiche attive del Lavoro per sviluppare posti di lavoro”.

La questione nasce dal fatto che i lavoratori non possono più usufruire dei finanziamenti stanziati dal Governo centrale, per il pagamento dell’indennità concessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in quanto sprovvisti dell’indispensabile requisito della continuità nell’ambito dell’erogazione dell’ammortizzatore sociale.

Per la Commissione la Regione Molise avrebbe dovuto reclamare, anche in sede politica e dietro opportuna certificazione, ulteriori erogazioni aggiuntive, per assicurare ai lavoratori sia la continuità della mobilità in deroga sia il piano di recupero occupazionale. Come è avvenuto nel 2018 in Sardegna e nel Lazio.

La Seconda Commissione dunque, partendo dalla proposta del presidente Iorio, a cui si è aggiunto il contributo dei consiglieri Scarabeo, Aida Romagnuolo, Facciolla e Nola, ha approvato all’unanimità un documento da portare all’attenzione del Consiglio regionale del Molise nella prima seduta utile. Forse già il 4 giugno.

Nel documento si chiede di affrontare il problema seguendo una duplice strada: risolvere la questione della mancata continuità degli ammortizzatori per gli anni 2017 e 2018 assicurando, al contempo, un nuovo piano delle politiche attive del lavoro che permetta di svuotare il bacino degli unici lavoratori in area di crisi complessa ancora destinatari di mobilità in deroga, cioè gli ex lavoratori della Ittierre.

In sostanza, partendo dai 7 milioni di euro destinati al Molise in sede di riparto delle risorse stanziate dal bilancio nazionale per gli ammortizzatori sociali, la Regione può chiedere al Ministero di utilizzare gran parte dei fondi per coprire la quota necessaria a ricomporre la soluzione di continuità.

Allo stesso tempo la Regione Molise si obbliga a predisporre un Piano regionale di Politiche attive per il 2019 dedicato proprio ai lavoratori ex Ittierre. Se la richiesta di utilizzazione dei fondi destinati dalla manovra di bilancio nazionale non dovesse essere accolta dal Ministero, la Regione Molise dovrà intervenire con fondi propri da rinvenire nelle risorse non spese del POR-FSE.

Per quanto riguarda la strada delle politiche attive del lavoro, per garantire percorsi di ricollocazione lavorativa degli ex lavoratori nel più breve tempo possibile, la Regione Molise dovrà inserire nel Piano delle politiche attive misure quali auto impresa o bonus occupazionale. Nonché includere agevolazioni per lavoratori autonomi nel comparto tessile, tramite un fondo ad hoc presso la Finmolise, in favore di nuove attività anche nelle forme del cooperativismo.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale