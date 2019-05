Sanità, confermato lo sblocco del turnover. Federico: medici militari come soluzione tampone

Approvato dalla Camera il Decreto Calabria, nel quale era compresa l’abolizione del blocco delle assunzioni di personale per le regioni in piano di rientro. Ora si attende la conversione definitiva al Senato. Il deputato del Movimento Cinque Stelle, intanto, spiega come si stia lavorando all’impiego di ufficiali medici militari in ausiliaria per garantire l'erogazione dei servizi in alcuni reparti a rischio chiusura degli ospedali molisani



ROMA. Primo via libera, ieri alla Camera, per la conversione in legge del cosiddetto Decreto Calabria, che ora passa al Senato. Il provvedimento, come spiega l’onorevole Antonio Federico dal proprio profilo Facebook, “prevede misure straordinarie per la gestione commissariale della sanità calabrese, ma anche interventi strutturali di carattere generale per il sistema sanitario nazionale. Tra queste, senza dubbio l'abolizione del blocco turnover per le regioni in piano di rientro come il Molise”.

Il Decreto, annunciato due settimane fa durante un’interpellanza del deputato del Movimento Cinque Stelle al ministro della Salute Giulia Grillo sullo stato della sanità molisana, “è attesissimo perché i conti del 2018 hanno messo in mostra debiti per 22 milioni di euro che hanno di fatto riattivato il blocco delle assunzioni. Adesso l'iter parlamentare prevede l'approvazione in seconda lettura in Senato. In attesa della conversione definitiva del Decreto Calabria, però, insieme ai commissari della sanità molisana e insieme al ministero della Difesa, già da una settimana siamo al lavoro per individuare figure professionali tra medici militari in ausiliaria da poter utilizzare subito per garantire l'erogazione dei servizi in alcuni reparti degli ospedali molisani”.

Confermata, dunque, la linea del commissario alla Sanità Angelo Giustini, che per scongiurare la chiusura di alcuni reparti per mancanza di medici, su tutti Ortopedia a Isernia e Termoli, dove i medici hanno messo per iscritto di non riuscire a garantire la turnazione, ha chiesto al ministero della Difesa di poter far ricorso a ufficiali medici militari. Si tratta di 40-50 camici bianchi, per cinque mesi, dopo dei quali scatteranno i famosi concorsi, per i quali si spera qualcuno partecipi.

