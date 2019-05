Contratto di Sviluppo: l’onorevole Antonio Federico invita a presentare i progetti

Le diverse proposte saranno valutate da un organo super partes



CAMPOBASSO. Il parlamentare molisano del Movimento 5 Stelle Antonio Federico ha inteso stimolare l’invio di proposte da presentare come progetti nell’ambito del Contratto istituzionale di Sviluppo per il Molise. “È ancora possibile – spiega Federico- inviare progetti e proposte all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

L’iter che riguarda il CIS – prosegue il rappresentante 5 Stelle in Parlamento - seguiti in prima persona dal presidente Giuseppe Conte, va comunque avanti. Il Tavolo istituzionale avviato il 22 maggio scorso, ad appena una settimana dallo stanziamento dei primi 220 milioni di euro, è al lavoro sui 350 progetti raccolti finora.

Come già detto – conclude Federico- si tratta di risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dal Fondo sociale di Coesione e di progetti che saranno vagliati da un organo super partes, che avranno una corsia preferenziale per giungere a realizzazione e che saranno sottoposti a procedure pubbliche e trasparenti. Il prossimo Tavolo è in programma giovedì 13 giugno”.

