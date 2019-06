Di Pasquale presidente ad interim in Provincia: merito del consenso di questo Consiglio comunale

L’esponente di Isernia Migliore, al vertice di via Berta dopo la mancata rielezione di Coia a sindaco di Filignano, ringrazia l’assise civica e si dice disponibile a collaborare con l’ente

ISERNIA. Da vicepresidente designato con un accordo trasversale, a presidente ad interim nel lasso di poche ore. Roberto Di Pasquale, consigliere al Comune e alla Provincia di Isernia, è da meno di una settimana il presidente reggente in via Berta. ‘Merito’ del voto dei cittadini di Filignano, che non hanno riconfermato Lorenzo Coia nel ruolo di sindaco, determinandone la caduta anche dal vertice di via Berta. Di qui l’interim di Di Pasquale, con le nuove elezioni che dovranno tenersi entro 90 giorni dalla decadenza di Coia.

Stamani in Consiglio comunale a Isernia, in occasione del voto sul rendiconto 2018, Di Pasquale ha preso la parola a nome del gruppo e ha ringraziato pubblicamente l’assise per il sostegno ricevuto, mostrando grande collaborazione istituzionale verso il Comune pentro. “Ringrazio il capogruppo Andrea Galasso per avermi permesso di intervenire a nome del gruppo Isernia Migliore per la dichiarazione di voto – ha detto in aula a Palazzo San Francesco - e permettermi così, senza intralciare i lavori consiliari, di ringraziare l’intero Consiglio comunale per gli auguri che mi avete gentilmente rivolto per l’incarico in Provincia anche se per un breve lasso temporale. Ciò è stato possibile, in primis, anche per il quasi totale consenso di questo Consiglio comunale verso la lista in cui sono stato eletto alle ultime consultazioni provinciali, insieme anche alle consigliere Succi e Di Pilla. Massima disponibilità dall’ente Provincia e dall’intera struttura dello stesso ente verso il Comune di Isernia, come d’altronde verso l’intero territorio provinciale”.

Poi l’intervento vero e proprio sul rendiconto: “Anche dopo aver ascoltarlo la relazione del delegato al bilancio e le risposte tecniche del responsabile del settore amministrativo date ai quesiti posti dai singoli consiglieri, va riconosciuto all’amministrazione comunale un grande lavoro di alienazione dei debiti e relativi pagamenti. Un grande lavoro alla maggior regolarizzazione possibile dell’amministrazione corrente, credo siano stati raggiunti buoni risultati. Riprendendo l’intervento del consigliere Fantozzi, auspico l’anticipazione dei tempi per il prossimo bilancio di previsione 2020 per permettere la maggior partecipazione dell’intero Consiglio comunale. Qualche amico consigliere chiede chiarificazioni politiche certamente dovute, ma non da inquisizione, credo semplicemente per un maggior sostegno il più possibile trasparente agli assessori stessi. Ringraziandovi tutti di nuovo, dichiaro favorevole il voto di Isernia Migliore al rendiconto 2018 così come proposto”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale