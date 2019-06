Nasce la filiera del mandorlo: un’altra eccellenza ‘made in Molise’ che parla di etica e di ambiente

Protagonisti dell’accordo la Ortofrutta Sol Sud di Termoli e la NutFruit dei fratelli Papa di Isernia. In regione la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione del prodotto: la firma oggi, alla presenza dell’assessore Nicola Cavaliere. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

CAMPOBASSO. Un progetto di filiera che punta in alto, che parla molisano al 100%, che coinvolge coltivatori, produttori e trasformatori. Un ‘sogno’ che Ortofrutta Sol Sud di Termoli e NutFruit Italia dei fratelli Papa di Isernia hanno fatto diventare realtà.

Le mandorle, quelle che diventano il cuore dei confetti ma che sono usate anche per la pasticceria e per i gelati: coltivate in basso Molise, stoccate dalla Sol Sud, trasformate in prodotto idoneo alla confettatura dalla NutFruit e affidate alla ‘Dolce Amaro’ che le renderà il suo prodotto più prezioso e apprezzato in 26 paesi del mondo.

La firma dell’accordo di filiera questa mattina, nella sede dell’assessorato all’Agricoltura alla presenza di un indaffarato Nicola Cavaliere, reduce da una riunione sulla pesca.

L’accordo ‘parla’ di coltivazione, lavorazione e commercializzazione delle mandorle in Molise. E presto si concretizzerà anche per la coltivazione e trasformazione delle nocciole.

“In questa filiera, che punta sulla frutta secca , il produttore ha contezza del proprio raccolto e chi trasforma il prodotto conosce dove è stato coltivato e raccolto. Ce ne vorrebbero tantissime di filiere così, che creano interesse verso le aziende molisane” ha spiegato l’assessore Cavaliere.

Una filiera compiuta, senza anelli mancanti, come hanno rimarcato Claudio Papa e Matteo Falcucci della Ortofrutta Sol Sud di Termoli, attiva sul mercato dal 1984.

C’è anche di più: la garanzia che proviene dalla solidità dell’azienda ‘Dolce Amaro’ dei fratelli Papa che hanno voluto espressamente garantire e tutelare ogni ingranaggio della filiera fissando un prezzo minimo garantito per ripartire la ricchezza in maniera diffusa: sul territorio, su migliaia di piccoli ‘aderenti’ al progetto. Un equilibrio corretto, ha spiegato Claudio Papa, che spinge anche per un prodotto biologico.

Un progetto di filiera etico e sostenibile, quindi, che nasce in Molise e che punta ad un prodotto di eccellenza affinché possa diventare l’ingrediente delle diverse tipologie di alimenti che usano mandorle e poi anche nocciole.

Un contratto ventennale, sviluppato dai fratelli Papa, per dare un orizzonte ampio ad un progetto innovativo, che coinvolge ogni tessera del mosaico e che, nel suo impegno con i diversi attori, mette in primo piano il rispetto, la serietà, l’etica dei rapporti e la tutela dell’ambiente.

Non è un caso che, per garantire sicurezze - dal punto di vista economico- finanziario - ai lavoratori impegnati in questa avventura che oggi è diventata accordo di filiera, i fratelli Papa abbiano sottoscritto garanzie per il sostentamento del progetto con i maggiori istituti bancari italiani.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale