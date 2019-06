Gentiloni e Orlando in Molise per tirare la volata ad Angelo Sbrocca

Previste per giovedì 6 maggio le visite a Termoli dei due esponenti nazionali del Partito Democratico a chiusura della campagna elettorale per il centrosinistra nel turno di ballottaggio contro il centrodestra guidato da Francesco Robertis

TERMOLI. Non solo Lega e Movimento Cinque Stelle. Anche il Partito Democratico scende in campo con i ‘big’ per chiudere la campagna elettorale per le amministrative termolesi.

L’ex presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, sarà nella città adriatica il 6 giugno prossimo per tirare la volata al turno di ballottaggio al sindaco uscente Angelo Sbrocca, che se la vedrà con il candidato Francesco Roberti per il centrodestra.

Appuntamento fissato alle ore 17 in piazza Monumento. Ma non sarà l’unico. Dall’entourage dem si apprende come lo stesso giorno anche l’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando farà tappa a Termoli. Previsto un intervento alle ore 19 in via Firenze.

