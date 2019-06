Sanità, Mazzuto dice no ai medici militari: la gestione commissariale è conclusa

Il coordinatore regionale della Lega propone di selezionare professionisti civili ricorrendo ad Agenzie di settore specializzate. E per avvalorare la sua tesi cita i dati sui Lea. Intanto il consigliere regionale Antonio Tedeschi si appella alla delegazione parlamentare, invitandola a tutelare le esigenze della sanità molisana

CAMPOBASSO. Non c’è, fortunatamente, nessun evento catastrofico per fare arrivare in Molise medici militari, come pure è irrituale inserire ausiliari in attesa di pensione. E’ quello che ha dichiarato il coordinatore regionale della Lega Luigi Mazzuto, in merito alla proposta del commissario della sanità Angelo Giustini.

“Il ricorso a medici civili per assicurare i servizi essenziali – questa la posizione del leader regionale del ‘Carroccio’ - attraverso Agenzie di settore specializzate, in via temporanea ed in attesa delle procedure di sblocco delle assunzioni, è la soluzione che fa al caso Molise, come anche è accaduto in altre regioni. Anche nelle regioni commissariate, per il principio di sussidiarietà, i cittadini hanno diritto ad avere assicurati tutti i servizi essenziali”.

“L’ipotesi prospettata dal commissario ad acta alla sanità – la presa di distanza - risponde solo a logiche autoreferenziali. Oltre quota 160 da due anni, 167 nel 2017 con previsioni di 170 ed oltre per il 2018 nella griglia Lea – Mazzuto ha fornito le cifre - testimoniano ampiamente che la sanità in Molise è ad un passo dalla soluzione di rientro, se non fosse per i fondi di fatturazione extra budget da accantonare da parte della Regione. Da ciò ne deriva che la fase commissariale può ritenersi conclusa”.

“Stiamo lavorando ad una soluzione ad hoc che permetta ai molisani di avere i medici per erogare i Lea, come tutto il resto d’Italia. Stando così le cose – ha concluso - a testa bassa si dovrà procedere alla fase riorganizzativa della sanità in Molise”.

Sull’argomento interviene anche il consigliere regionale Antonio Tedeschi, che si appella alla delegazione parlamentare molisana, invitandola a difendere gli interessi del Molise e degli ospedali di Agnone, Venafro e Larino, dove interi reparti sono stati chiusi, mentre alcune Unità Operative del Veneziale di Isernia, in special modo il Pronto soccorso, sono al collasso.

“Abbiamo una nutrita ed ‘agguerrita’ rappresentanza parlamentare pentastellata – ha affermato Tedeschi - che dovrebbe sostenere a spada tratta, ma che finora non l’ha fatto, le esigenze del Molise. A loro chiediamo per la sanità, lo stesso impegno e lo stesso vigore profuso nella battaglia per la nomina dei commissari esterni. Uniamo le forze per un risultato comune. Ma il segnale, ribadisco, deve necessariamente partire da chi ha corsie preferenziali all’interno di un Governo amico. Attendiamo questo segnale con ansia, noi siamo pronti a fare la nostra parte”.

