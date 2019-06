La Regione approva la legge sulle società partecipate, al via l’albo unico della mobilità

La proposta, a firma di Michele Iorio, ha trovato l’assenso della seconda commissione consiliare



CAMPOBASSO. È stata approvata questa mattina dalla seconda commissione consiliare la proposta di legge numero 50 avente ad oggetto ‘Albo unico regionale della mobilità dei dipendenti delle società partecipate’. “Una proposta di legge che ho fortemente voluto - spiega Michele Iorio - favorire la risoluzione del problema dei lavoratori che con la chiusura delle società partecipate hanno inevitabilmente avuto tragiche ricadute economiche ritrovandosi in una situazione di povertà improvvisa generando problematiche di mobilità o di ricollocazione del personale.

Ora il disegno di legge approderà in Consiglio regionale e la Regione Molise – continua Iorio - non può esimersi dall’individuare percorsi per la ricollocazione del personale di società già interessate da procedure di concordato come la Gam, di liquidazione come il Korai o di fallimento come lo Zuccherificio del Molise.

Questa proposta di legge rappresenta uno spiraglio verso il futuro per il personale che – secondo il consigliere regionale -nella maggior parte dei casi, è composto da risorse umane fuoriuscite dal tessuto produttivo e da maestranze già in età lavorativa avanzata.

