Interventi per disabilità, ecco come fare domanda. Intanto Mazzuto: “Azzerato il ritardo per l’erogazione dei fondi”

L’assessore regionale alle Politiche sociali indica l’iter per l’accesso alle misure previste dal Programma attuativo FNA 2018 mediante Ambiti territoriali e rivendica il risultato raggiunto

CAMPOBASSO. Via libera alla presentazione delle domande per l’accesso agli interventi del Programma Attuativo regionale FNA 2018, destinato alle persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio. C’è tempo fino al 3 luglio.

La comunicazione è dell’assessore regionale alle Politiche sociali, Luigi Mazzuto, che fornisce indicazioni utili per l’inoltro delle richieste da parte degli utenti.

I modelli per la domanda sono disponibili presso gli Uffici di Cittadinanza degli Ambiti Territoriali Sociali e sul sito Istituzionale del Comune capofila di ogni ATS.

L’istanza potrà essere inoltrata a mezzo raccomandata A/R all’ATS (non farà fede il timbro postale, ma la data di ricevimento), consegnata a mano o trasmessa a mezzo PEC.

Per una conoscenza del Programma Attuativo FNA 2018 “Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” è possibile consultare il sito della Regione Molise alla sezione Politiche Sociali.

“Con questa azione – afferma Mazzuto - si è concretizzato l’azzeramento nel ritardo di 2 anni per l’erogazione dei fondi FNA, accumulati nella gestione precedente.

Nel 2018 sono stati erogati gran parte dei fondi 2016, tutto il 2017, e con la misura attuale si avvia, mai successo prima, il percorso 2019/2020. Altro risultato importante è che l’Asrem Molise non sottoporrà a visite gli aventi diritto con il 100% d’invalidità, abbreviando ipso-facto i tempi della pubblicazione delle graduatorie a carico degli Ambiti Territoriali Sociali. Esprimo tutta la mia soddisfazione per il risultato raggiunto, - conclude l’assessore - che condivido, come merita, con l’intero Governo regionale”.

