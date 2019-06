Le telecamere di Rai3 a Pizzone per raccontare il coraggio di una sindaca sola

Domani la puntata del programma di Domenico Iannacone sarà dedicata a Letizia Di Iorio e alla sua scelta controcorrente



PIZZONE. ‘Letizia Di Iorio, una sindaca sola’: è questo il tema della nuova puntata di ‘Che ci faccio qui’ che domani 10 giugno andrà in onda alle 20.25 su Rai3.

A Pizzone, un piccolo paese di 300 anime in Molise, il primo cittadino ha fatto una scelta controcorrente: prendersi cura degli altri, lottare per il bene comune. La sua è la storia di un ‘sì’ detto quasi per caso, di chi ha abbandonato il sogno di una carriera per lottare per ciò in cui credeva.

A Pizzone, però, il Comune lo gestisce da sola, insieme ad un unico vigile tuttofare. Domenico Iannacone l’ha incontrata durante una giornata di lavoro qualunque, tra gli impegni istituzionali e le richieste dei cittadini che vivono a pochi passi dalla sua abitazione. La sua è una vera e propria missione quotidiana, non solo un impegno burocratico.

"Che ci faccio qui" è una domanda che ci accompagna da sempre, guida le nostre scelte, e qualche volta ci porta su strade che mai avremmo pensato di percorrere. E' il viaggio che Domenico Iannacone, con il suo sguardo intimo e rigoroso, compie attraverso storie di vita e di riscatto, di ispirazione e di resistenza. Scelte che testimoniano grandi atti di coraggio e visioni rivoluzionarie.

Attraverso 25 emozionanti appuntamenti, tra reportage e interviste condensati in 20 minuti, accompagna i telespettatori a scoprire autentici spaccati d'esistenza.

