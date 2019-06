Tartuficoltura, c’è la proposta di legge della maggioranza. Nola (M5S): “Ci copiano”

Dopo la presentazione in Consiglio della pdl sulla valorizzazione della coltivazione del pregiato tubero, il portavoce pentastellato rivendica la preparazione di due atti a tema da parte del Movimento ma mai discussi pubblicamente

CAMPOBASSO. Approda in Consiglio regionale, per volere della maggioranza, la proposta di legge sulla tartuficoltura. Ma il presidente pentastellato della II Commissione ‘Sviluppo economico’ insorge.

"Apprendo – afferma in una nota il consigliere Vittorio Nola - di una proposta di legge sulla tartuficoltura presentata dalla maggioranza. È bene sapere che, già nel febbraio scorso, il MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale ha presentato ben due atti sul tema, proprio finalizzati al miglioramento e alla valorizzazione di un comparto importantissimo per la nostra regione.

Dei due atti è stata sempre negata la discussione pubblica, e sempre rinviata in un ‘successivo’ Consiglio regionale. Ora ho capito perché: ci copiano e ci inseguono.

Da un anno a questa parte – incalza Nola - a dettare l’agenda delle riforme non è la maggioranza, ma il pungolo costante di noi portavoce M5S che, con professionalità e competenza, stiamo intervenendo sempre con proposte fattibili e concrete per favorire la crescita della nostra disastrata realtà regionale. In ogni caso - conclude - vi aspettiamo tutti a Larino i prossimi 29 e 30 giugno, per la fiera Mediterranea che ho contribuito ad organizzare insieme ai miei colleghi, dove si parlerà anche di tartufo e dove i visitatori potranno gustare l’oro nero del Molise".

