Dubbi sul voto Termoli, il question time di Salvini: accertamenti in corso

La risposta del ministro dell'Interno all'interrogazione del deputato pentastellato Brescia sulla scheda trovata già contrassegnata alle scorse Europee

TERMOLI. Il caso della scheda elettorale già contrassegnata con un voto, accaduto in un seggio elettorale di Termoli il giorno delle Europee 2019, ovvero lo scorso 26 maggio, è stato al centro del question time di oggi che ha visto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondere all'interrogazione del deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Brescia. Questi ha posto all'attenzione del ministro una serie di quesiti su presunte irregolarità elettorali in una serie di comuni italiani, tra cui anche Termoli. Laconica la risposta di Salvini, che ha riferito di accertamenti in corso da parte degli uffici investigativi competenti e di aspettare le risultanze dalla procura della Repubblica di Larino.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale