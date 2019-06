Contratti di Sviluppo, Conte concede una proroga a Campobasso. Gravina: ripartiamo con i nostri progetti

Il premier ha riconosciuto la difficoltà del capoluogo visto il cambio di Amministrazione e la lunga campagna elettorale. Il tavolo interistituzionale, in riunione oggi, è stato aggiornato al 2 luglio per consentire al Comune di presentare nuovi progetti. In fase di valutazione le 351 idee già avanzate dal tessuto economico e istituzionale della regione. La prima tranche di finanziamento ammonta a 220 milioni di euro, il governatore Toma ottimista: credo che con tempistiche diverse potrebbero essere realizzati tutti

CAMPOBASSO. Nuova riunione del Tavolo per il Contratto istituzionale di Sviluppo questa mattina a Palazzo Chigi.

Prima volta per il neo sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, che ha preso parte alla riunione aggiornata al prossimo 2 luglio.

Come è noto, sono 351 i progetti presentati da enti e associazioni del territorio regionale e ora all’attenzione del tavolo interistituzionale per la valutazione della fattibilità e del requisito strategico per il Molise. Progetti che hanno come obiettivo comune la valorizzazione del patrimonio territoriale, con 220 milioni disponibili per questa prima tranche di finanziamento.

“Siamo in una fase di valutazione - ha dichiarato il sindaco del capoluogo regionale al termine dell'incontro - perché è giusto comprendere e chiarire che i tanti progetti presentati devono rispondere tutti a precise caratteristiche in grado di incentivare processi di sviluppo concreti e misurabili sull'economia locale. La priorità, oggi più che mai, come è stato più volte ribadito, va data a quei progetti che possono avere un impatto positivo sul territorio. Un impatto in grado di fare da traino a realtà imprenditoriali e sociali che hanno bisogno di ripartire, ma anche di tracciare un modello operativo capace di estendersi temporalmente. Solo con l'ideazione e la messa in atto di progetti strutturati per incidere nel tempo e ancorati alla nostra realtà sociale possiamo dar seguito proficuamente a ciò che il Contratto istituzionale di sviluppo ci permetterà di realizzare."

Si è trattato di una riunione breve ma proficua nella quale il presidente Conte ha riconosciuto la difficoltà, per forza di cose, del Comune di Campobasso di proporre progetti strategici in questo momento di avvicendamento amministrativo e dopo la lunga campagna elettorale appena conclusa.

"In virtù di questa considerazione, - ha aggiunto il sindaco Gravina - è stata accordata da Conte una proroga al 2 luglio per un nuovo incontro in cui ci sarà una prima scrematura dei progetti sulla base delle valutazioni dei diversi portatori di interesse al tavolo. Entro quella data avremo la possibilità di modificare e presentare ex novo progetti che potranno attingere ai 220 milioni di euro del Contratto istituzionale di Sviluppo. Per noi è la condizione ideale per poter partire presentando quell'insieme di progetti che abbiamo già approntato e diffuso durante la campagna elettorale, sui quali stiamo già lavorando in maniera continua per perfezionarli."

Il governatore Toma, naturalmente presente alla riunione, si è soffermato al termine dell’incontro sulla forza del progetto relativo allo sviluppo della rete tratturale in ottica turistica e di implementazione dei servizi e dell’offerta di accoglienza. Per i 351 progetti arrivati dal Molise, una partecipazione straordinaria come più volte sottolineato dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, servirebbero 1 miliardo e mezzo di euro circa. Il governatore Toma, nel ribadire che ad oggi non si è discusso dei singoli progetti ma delle macroaree di riferimento, ha anticipato il certo interesse del Governo a considerare come possibili tutte le idee arrivate dal Molise, che potrebbero essere realizzate con tempistiche diverse.

