Venafro, il sindaco Ricci replica a Buono: “I risultati amministrativi ci sono”

Il primo cittadino rivendica il raggiungimento di alcuni obiettivi e di aver posto le basi per un programma di interventi quinquennale e rimanda al post festività di San Nicandro gli approfondimenti sul tema. Le sue parole dopo le dimissioni del consigliere dem da capogruppo di maggioranza

VENAFRO. Stamani l’annuncio pubblico: Stefano Buono, capogruppo di maggioranza al Comune di Venafro, ha deciso di lasciare l’incarico per divergenze con l’amministrazione, in primis per mancanza di condivisione delle scelte e, in secondo luogo, per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati in campagna elettorale. A lui replica, però, a stretto giro il sindaco Alfredo Ricci, il quale rimanda al mittente le accuse e rivendica i risultati ottenuti.

“Stefano Buono – si legge in una nota - ha comunicato l’intenzione di dimettersi da capogruppo di maggioranza alcuni giorni fa. Per quanto abbia auspicato un ripensamento da parte sua, ci rendiamo conto tutti che le dimissioni fossero inevitabili alla luce delle posizioni assunte in questo anno e, soprattutto, negli ultimi mesi, dentro e fuori il Consiglio Comunale. Ora lasciamo passare queste festività dei Santi Martiri, poi avremo modo di fare i dovuti approfondimenti.

Al di là di queste dimissioni, però, - afferma Ricci - il gruppo resta compatto e determinato nel portare avanti il programma amministrativo con cui un anno fa abbiamo chiesto e ottenuto la fiducia dei Venafrani. Un programma che, voglio ricordare, ha un orizzonte di 5 anni, e non di un solo anno. Gli amici della maggioranza, che in questo anno si sono dati da fare, hanno potuto toccare con mano le difficoltà che, al di là delle chiacchiere, si incontrano nell’attività amministrativa. Difficoltà che delle volte possono richiedere un po’ più di tempo del previsto per raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati, ma che non per questo possono indurre a gettare la spugna, anzi impongono più lavoro e più determinazione.

È questa la differenza tra il fare politica e l'amministrare una città complessa come Venafro. Per rendersene conto – conclude il sindaco - bisogna stare tutti i giorni sul campo a lavorare per i cittadini. E, infatti, il lavoro degli amici della maggioranza, spesso umile e silenzioso, è incessante per la nostra città, e per questo, dopo un anno, voglio ringraziarli per l’impegno, la passione e l’entusiasmo. I risultati, al di là di qualche polemica social da leone da tastiera, ci sono, e avremo modo di metterli nella giusta evidenza nei prossimi giorni”.

