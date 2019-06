Basso Molise senz'acqua: Aida Romagnuolo chiede interventi urgenti

La consigliera regionale chiede un incontro con Toma per dare risposte ai cittadini e ai sindaci



CAMPOBASSO. Una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Donato Toma. Così la consigliera regionale Aida Romagnuolo sollecita interventi immediati per garantire i servizi idrici alla zona del Basso Molise che da qualche tempo soffre di carenze di acqua. "Caro Presidente Toma – scrive la Romagnuolo -ti chiedo di intervenire con la massima urgenza e tempestività per risolvere il gravissimo problema della carenza di acqua che da giorni, ha messo in crisi e piegato la pazienza di decine migliaia di cittadini privati del loro bene primario e, questo, nel Basso Molise.

Sono giorni – continua Romagnuolo- che l'acqua manca in una delle aree più sensibile del Molise. Manca l'acqua nelle case ad Ururi, Portocannone, Larino, San Martino in Pensilis e a Termoli. Interi paesi – prosegue – sono rimasti a secco per ovvie e discutibili responsabilità e questo, non è più possibile tollerarlo anche perché ormai l'Erim ha un Commissario. Pertanto – chiosa la consigliera di maggioranza - reputo necessario che tu incontri celermente i sindaci per dargli risposte immediate. Io come sempre sono dalla parte dei cittadini e del territorio, li difenderò sempre, starò sempre dalla loro parte”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale