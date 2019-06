Emergenza idrica, Regione e Molise Acque al lavoro a stretto contatto con i sindaci

Il presidente Toma e il commissario straordinario Santone in attesa della comunicazione dei tecnici sulla normalizzazione del flusso idrico

CAMPOBASSO. Altro che relax: l’emergenza idrica che ha attanagliato il Basso Molise in una domenica afosa di metà giugno non è passata ‘in cavalleria’ per il presidente della Regione, Donato Toma, per il commissario straordinario della Molise Acque, Giuseppe Santone e per i tecnici dell’azienda speciale regionale.

Da questa mattina impegnati a monitorare la vicenda, che naturalmente crea disagi e alimenta polemiche, sia la Regione Molise sia la Molise Acque rassicurano l’utenza, certi che l’emergenza potrebbe rientrare proprio in serata.

In stretto contatto con i sindaci di Termoli, Larino, Ururi, Portocannone e San Martino in Pensilis, il presidente e il commissario dell’azienda speciale attendono la comunicazione dell'avvenuta normalizzazione del flusso idrico.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale