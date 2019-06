Isernia, oltre 300mila euro per rimettere a nuovo il palazzetto: a breve i lavori

Al via nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione all’impianto sportivo di Via Giovanni XXIII, grazie all’arrivo dell’atteso finanziamento regionale. L’annuncio dell’assessore comunale Antonella Matticoli

ISERNIA. Annunciati nei mesi scorsi, sono arrivati a Isernia i finanziamenti regionali per le opere sportive.

Al via così, a brevissimo, i lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport ‘Liborio Fraraccio’. Si tratta di interventi per oltre 300mila euro atti a migliorare la fruibilità dell’impianto di via Giovanni XXIII.

A darne notizia l’assessore comunale al ramo Antonella Matticoli.

“Fra qualche giorno, – ha dichiarato appunto l’esponente dell’esecutivo municipale – terminata la stagione agonistica che vede il nostro palasport costantemente utilizzato per gare e allenamenti, si darà corso alle opere di manutenzione.

Sarà completamente rifatta la copertura dell’impianto e verranno risistemati i bagni e gli spogliatoi, con interventi manutentivi anche sugli impianti elettrico, idraulico e antincendio.

La spesa prevista – ha concluso Matticoli – è di oltre trecentomila euro, finanziati dalla Regione Molise”.

Si tratta di opere agognate, per un palazzetto più volte finito nell’occhio del ciclone a causa delle importanti carenze strutturali.

