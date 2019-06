Carenza idrica nel Basso Molise, attivato l’acquedotto Molise centrale

L’infrastruttura avrà l’utilità di fronteggiare l’emergenza per alcuni comuni, intanto si attendono soluzioni anche per l’area di Termoli



TERMOLI. La carenza idrica nella zona del Basso Molise ha mandato in tilt tanti comuni dell’area nonché i primi turisti giunti sulla costa nel fine settimana. Dopo le diverse segnalazioni e lamentele da parte degli utenti e degli amministratori dei paesi interessati arriva una buona notizia da parte del presidente di Molise Acque Giuseppe Santone. “Nella notte tra domenica e lunedì – si legge nella nota – è stato aperto il flusso del nuovo acquedotto Molise centrale, entrato in funzione per fronteggiare l'emergenza idrica causata dal potabilizzatore della diga in riparazione.

La nuova infrastruttura – spiega Santone - si snoda su una rete da 80 chilometri e trasporta acqua di sorgente dal Matese alla costa. Per ora rifornito, con un flusso al minimo, il serbatoio di Monte Arcano che serve Larino, San Martino In Pensilis, Ururi. A breve dovrebbero essere attivati anche i serbatoi di Termoli e hinterland”.

