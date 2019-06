Soppresso l’Eipli: Federico assicura la gestione pubblica dell’acqua

Il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle annuncia il via al il finanziamento del piano nazionale infrastrutture idriche



CAMPOBASSO. Il Governo Monti lo mise in liquidazione e adesso l’Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia sarà definitivamente soppresso. Ad annunciare il nuovo corso per la formazione di una nuova società è il deputato molisano del Movimento 5 Stelle Antonio Federico.

“Oggi è stato approvato un emendamento al Decreto Crescita – spiega - con cui obblighiamo il soggetto che sostituirà l’Eipli a restare in mano pubblica vincolandone la partecipazione solo alle Regioni e al MEF: non potrà farlo alcun soggetto privato, né società né fondazioni.

La nuova società – continua Federico - sarà sgravata da debiti e contenziosi pregressi e potrà finalmente operare per mettere mano all’ammodernamento della rete idrica dato che il Sud vive una situazione grave e le infrastrutture hanno bisogno di interventi urgenti. In questi giorni il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il dpcm sul fondo di garanzia per le opere idriche che il Paese attendeva da tre anni, decreto che ha ricevuto anche l’ok della Corte dei Conti.

La nostra acqua non finirà nelle mani di capitali esteri o multinazionali – conclude il deputato pentastellato - Dobbiamo proteggere il Sud e la risorsa più importante che abbiamo. Per l’acqua pubblica abbiamo già sbloccato milioni di euro per investimenti in tutto il Paese e continueremo a farlo fuori da ogni logica di mercato e lontano da ogni privatizzazione”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale