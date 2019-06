Pronta la Giunta Gravina: per l’esperta di Bilancio spunta Giuseppina Panichella

Si tratta di una commercialista con esperienza in materia di finanza pubblica, anche per l’incarico di Revisore dei Conti svolto in diversi comuni del Molise. L’indiscrezione trapelata a 24 ore dalla presentazione dell’esecutivo di Palazzo San Giorgio

di CARMEN SEPEDE

CAMPOBASSO. La quadratura del cerchio è stata trovata. Domani, 19 giugno, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina presenterà la sua Giunta. Un esecutivo a 5 componenti, con tecnici esterni e 2 donne. La presentazione in una conferenza stampa, in programma per le 11.30.

Bocche cucite a Palazzo San Giorgio, sulla composizione dell’esecutivo e sulla presenza, come quota rosa e come tecnico, di una professionista alla quale sarà assegnata l’importante delega al Bilancio e alle Finanze. Non trova conferme, anzi sembra esclusa, l’ipotesi Marilina Di Domenico, dirigente regionale e già assessore al ramo nella legislatura Di Fabio, circolata nella giornata di ieri. Di sicuro si sa che sarà una commercialista, esperta in materia di enti pubblici.

Nei 'rumors' di oggi è trapelato un altro nome, quello di Giuseppina Panichella, originaria di Riccia, esperta della materia anche in virtù dell’esperienza da Revisore dei conti, svolta presso diversi comuni del Molise. Indicazione che sembra molto attendibile.

Quanto alle altre deleghe l’Ambiente dovrebbe toccare a Simone Cretella, il più votato del gruppo del M5s, Luca Praitano potrebbe avere l’Urbanistica, Paola Felice il Sociale, sempre che quest'ultima non vada a ricoprire l'incarico di presidente del Consiglio. Da capire a quale di queste competenze sarà accorpata la Cultura, che non dovrebbe costituire in questa prima fase un assessorato a sé. Figura tecnica, sembra, anche per i Lavori pubblici, incarico per il quale è stato escluso il nome di Sergio Guacci, anche questo spuntato nel ‘toto assessori’ di questi giorni.

Sta di fatto che l’accelerazione imposta da Gravina alla definizione dell’organigramma di governo è dovuta anche nella necessità di avere una Giunta operativa, in vista del Corpus Domini, la cui organizzazione quest’anno è resa ancor più complessa dall’annuncio della visita del vice premier Luigi Di Maio, che sarà domenica a Campobasso per assistere alla sfilata dei Misteri.

Chiusa la partita Giunta resta ancora da assegnare l’importante casella della presidenza del Consiglio. Con il ‘toto presidente’ che partirà subito dopo la presentazione della squadra degli assessori. Di certo la prima seduta dell’Assise civica, che da regolamento dovrà svolgersi entro il 1 luglio (a venti giorni dalla proclamazione degli eletti), sarà presieduta dall’esponente dei Popolari per l’Italia Salvatore Colagiovanni, in qualità di ‘consigliere anziano’. Quello cioè che ha ottenuto più voti.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale