Contratto di sviluppo, i M5s spingono sulla viabilità: fondi per la strada a 4 corsie Tirreno-Adriatico

La proposta contenuta in una mozione, presentata dal gruppo pentastellato, finalizzata a dirottare i 220 milioni di euro previsti dallo strumento sulla superstrada

CAMPOBASSO. Contratto istituzionale di sviluppo del Molise, i consiglieri regionali del M5s spingono sulla viabilità: i 220 milioni di euro previsti nello strumento all’esame del Tavolo istituzionale, presieduto dal premier Giuseppe Conte, andrebbero dirottati sulla viabilità. Sul raddoppio della Bifernina e sul collegamento viario Tirreno-Adriatica.

Posizione espressa nella riunione monotematica del Consiglio regionale, iniziata questo pomeriggio e presieduta dal vice presidente Patrizia Manzo, dopo la seduta di questa mattina dedicata all’esame delle mozioni.

“No allo spezzatino di fondi – ha detto il pentastellato Andrea Greco, annunciando la presentazione di una mozione – occorre investire su opere che abbiano un’immediata ricaduta sul territorio”. Posizione supportata dagli altri consiglieri del M5s, Nola, Primiani e De Chirico, che ha provocato la reazione del consigliere Andrea Di Lucente, per il quale non è corretto rivedere il pacchetto di progetti, in totale 350, presentato da 111 comuni del Molise.

Sulla necessità di individuare progetti strategici per il rilancio della regione ha parlato anche il consigliere di maggioranza Nico Romagnuolo, che ha esposto la sua idea, l’asse autostradale Foggia-Campobasso-San Vittore, anche in considerazione dei rapporti con la Daunia e con la Zes Adriatica, che vede il Molise insieme alla Puglia.

“Non firmo nessun documento su 4 corsie o grande viabilità – la posizione di Michele Iorio – se non mi si fa capire che fine ha fatto il progetto dell’autostrada del Molise, che poteva effettivamente rappresentare il rilancio per questo territorio”.

Il dibattito si è concluso con l’intervento del presidente della Regione Donato Toma, che ha ricostruito tutte le tappe del Contratto di sviluppo. “Il mio rapporto con il premier Conte è ottimo – ha detto il governatore – e ho tutto l’interesse che il Governo collabori con la Regione Molise”

(Seguono aggiornamenti)

Carmen Sepede

