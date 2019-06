Il rimpianto di Di Pietro: l'autostrada del Molise, un'occasione persa

In un’intervista rilasciata all’emittente televisiva Telemolise l’ex pm e ministro delle infrastrutture ripercorre le tappe della sua vita politica



CAMPOBASSO. “In politica serve un cambio generazionale”, questo uno dei motivi citati da Antonio Di Pietro per rispondere alle domande circa la sua ritirata, ormai datata 2013, dalla vita politica. Tante le fasi legislative vissute dall’ex magistrato molisano che non nega di avere, ancora oggi, qualche rimpianto. Uno su tutti l’autostrada del Molise, progetto in auge quando Di Pietro vestiva l’incarico di ministro delle Infrastrutture.

“È scomparso il progetto – afferma - così come anche i soldi. Io i duecento milioni ce li avevo messi, il problema è che quei soldi sono stati ripresi e riutilizzati per altro, soprattutto se li è ripresi in buona parte pure lo Stato”. I fondi citati da Di Pietro sono stati utilizzati per la metropolitana leggera, progetto a firma dell'ex governatore Paolo Frattura, ma sposato anche dall’attuale amministrazione regionale.

Proprio sul Governo Toma l’ex ministro dà la sua visione sull’operato: “Un giudizio si da quando qualcosa c’è – le parole di Di Pietro – qui che cosa c’è? C’è ancora un voto di rabbia che si deve trasformare in un’azione di governo, ad oggi non lo so qual è l’azione di governo, al momento i buchi sono sempre gli stessi”. Alla domanda se potrebbe diventare, un giorno non lontano, lui stesso il governatore del Molise risponde chiaramente: “Il massimo che posso fare è cambiare residenza, tornare qui e votare. Questo sì, oltre questo no”.

