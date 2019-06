Prova di italiano: è partita la maturità per 2719 studenti molisani

Alle ore 8.30 l’apertura delle buste negli istituti della regione: Ungaretti e Sciascia tra le tracce proposte dal Miur

CAMPOBASSO/ISERNIA. Ci sono Ungaretti e Sciascia tra le tracce proposte dal Miur agli studenti che, questa mattina, hanno cominciato l’esame di maturità. In Molise i candidati sono 2719 (di cui 45 esterni): 2117 in provincia di Campobasso e 602 nell’Isernino.

Ma ecco le tracce con cui in queste ore i ragazzi si stanno cimentando. C’è "Il porto sepolto", confluita nel 1942 nella raccolta L'allegria, di Giuseppe Ungaretti. Anche Corrado Stajano e ‘Eredità del Novecento’ e Leonardo Sciascia, figurano tra le tracce.

I candidati hanno potuto optare poi per "Istruzioni per l'uso del futuro" partendo da un testo dello storico dell'arte e saggista Tomaso Montanari. Anche il ciclista Gino Bartali e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso in un attentato mafioso a Palermo nel 1982 sono tra i protagonisti dell'esame scritto di Italiano che i maturandi stanno affrontando stamane.

Alle 8.30 c'è stata l'apertura del plico telematico. Al lavoro 56 commissioni in provincia di Campobasso e 17 in provincia di Isernia.

