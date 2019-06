Campobasso e 'I Misteri': tutte le strade chiuse per il Corpus Domini. Cretella: lasciate le auto fuori dal centro

La zona murattina e quella circostante saranno ‘off limits’ dalle 18 di oggi. Dall’area industriale e dallo stadio Selvapiana partono i bus che raggiungono il centro cittadino, garantito il servizio pubblico per l’ospedale. Il ringraziamento particolare agli agenti della Polizia Municipale e al personale della Sea. L'ELENCO DELLE STRADE INTERDETTE AL TRAFFICO

CAMPOBASSO. L’appello del neo assessore comunale alla Viabilità, Simone Cretella, è chiaro. Un messaggio indirizzato sia ai campobassani sia ai turisti che si preparano ad assistere alla magia dei Misteri: inutile pensare di poter parcheggiare in centro, quindi evitare di prendere l’auto e ove questo non fosse possibile, sarà di certo più utile lasciare le vetture nelle zone più marginali rispetto al centro cittadino oppure usufruire dei servizi navetta, in partenza dalla zona industriale e dal Selvapiana.

Una sorta di cordone infatti, da questa sera, chiuderà la città che è già stata presa d’assalto dai commercianti che stanno allestendo i punti vendita nelle aree destinate a tale attività.

Dalle 18 di oggi fino a fine manifestazioni (quindi dopo la mezzanotte di domenica) saranno interdette al traffico numerose strade del centro città.

Ecco l’elenco nel dettaglio: Via Monforte; Via Roma (da Via Pietrunto a P.zza della Vittoria); Via Milano, Via Trento (solo direzione P.zza della Repubblica); Via Trieste (solo direzione P.zza della Repubblica); Via Zara; Piazza della Repubblica; Via Gorizia (tratto da piazza della Repubblica – palazzo Falcione); Via Nobile; C.so Bucci (sopraelevata); Piazza Cuoco incrocio Via Veneto; Piazza Cuoco incrocio Via Umberto; Via Mazzini incrocio Via Garibaldi; Via Petitti incrocio Via Cardarelli. Tuttavia, da piazza Venezia è consentito il transito per via Genova e via Firenze e da via Garibaldi-Petitti si potrà accedere in via Larino. Dal pomeriggio di domani alle 14 fino alle 24 e sabato e domenica dalle 9 alle 24 è disposta la chiusura al traffico dei seguenti tratti di strada (salvo diverse diposizioni della Polizia Locale): Viale Mons. Bologna ( tratto a incrocio Via Manzoni a Via Gazzani); Viale Manzoni-incrocio Via Leopardi (solo direzione centro città); Viale Manzoni incrocio Via Scardocchia (solo direzione centro città); Via Scardocchia rotatoria (solo direzione centro città); Via G.Battista Vico rotatoria (solo direzione centro città); Via De Santis (solo direzione centro città); Via Salvemini (solo direzione centro città); Via Novelli (solo direzione centro città). Domenica 23 Giugno 2019, in occasione delle festività del Corpus Domini, si svolgerà la sfilata dei Misteri, il cui percorso interesserà le seguenti vie e piazze cittadine che saranno chiuse al traffico: Via Trento (altezza Museo dei Misteri), Via Milano (tratto da incrocio Via Trieste a incrocio Via Monforte), Via Torino, Via Marconi (da incrocio Via Torino a Largo S.A. Abate), Via Sant’Antonio Abate, Largo San Leonardo, Via Cannavina, Via Ferrari, Piazza C. Battisti, Via Mazzini (da Piazza Battisti a incrocio Via Umberto), Via Umberto, Piazza Cuoco, Via Cavour, C.so Bucci, Piazza D’Ovidio, Piazza G. Pepe, C.so V. Emanuele, Piazza della Vittoria, Via Scatolone, Viale Elena, Via De Attellis, Via Roma (da incrocio Via De Attellis a incrocio Via Trieste), Via Milano (da incrocio Via Trieste a incrocio Via Trento), Via Trieste. In corso Bucci sarà consentita la sosta dei veicoli degli ambulanti autorizzati.

I mezzi pubblici saranno limitati (non potendo transitare in numerose aree cittadine) ma il servizio con l’ospedale è garantito. Le navette – a pagamento - saranno a ciclo continuo partiranno dalla zona industriale e dallo Stadio Selvapiana: raggiungeranno via Monforte le prime e via Mazzini le seconde così da consentire una ulteriore limitazione nell’uso delle automobili.

Un messaggio culturale quello che la ‘nuova’ amministrazione cittadina vuole lanciare, sebbene la ‘macchina’ del Corpus Domini sia stata avviata dal precedente Esecutivo.

La sostenibilità urbana è possibile anche in occasioni come queste, che richiamano decine di migliaia di persone che dovranno trovare una città organizzata a sostenere situazioni simili, accogliente e pulita.

Prevista la pulizia della vasca di Piazza Municipio (così come è avvenuto per quella di villa Flora), lo sfalcio dell’erba e la sistemazione delle zone di verde cittadino come Villa dei Cannoni. “Sono il nostro biglietto da visita” rimarca ancora Cretella.

Il ringraziamento dell’assessore Cretella non può che essere rivolto agli agenti della Polizia Municipale (è stato anche revocato lo sciopero previsto per domenica) che presteranno servizio in questi giorni di fuoco per Campobasso e alla Sea che ha provveduto allo spostamento dei cassonetti (non solo per ragioni di decoro ma anche per le ormai note predisposizioni in termini di sicurezza) nelle zone limitrofe al centro.

“I cittadini e i turisti però troveranno raccoglitori di rifiuti più contenuti ma con la previsione di attuare la raccolta differenziata soprattutto per quanto attiene la plastica e l’alluminio – spiega Cretella – e abbiamo anche allestito dei punti raccolta per l’olio usato per evitare sversamenti e situazioni di inquinamento e pericolo. Vogliamo lanciare un messaggio: anche in queste occasioni è possibile differenziare i rifiuti e smaltirli nel modo giusto. Dall’anno prossimo, comunque, niente plastica durante gli eventi e i commercianti che vorranno venire a Campobasso per il Corpus Domini dovranno attenersi alle nostre regole. Impensabile che ci siano macchine e furgoni parcheggiati sui marciapiedi” dice allungando lo sguardo su viale Elena dove il caos già regna sovrano.

